Tasas negativas persisten en futuros; operadores se cuestionan

(Bloomberg) -- El mercado de futuros está nuevamente valorando la posibilidad de que Estados Unidos se una a Europa y Japón en la tendencia de tasas negativas, tomando por sorpresa a administradores de fondos, operadores y analistas.

Las expectativas para el momento de las tasas inferiores a cero, como lo muestran contratos con tasa de fondos de la Fed, apuntan ahora a mediados de 2021 tras indicar anteriormente este escenario para diciembre debido a agrios datos de empleo que revelaron la peor desaceleración laboral en la historia de EE.UU. No obstante, los inversionistas aún tratan de entender por qué los mercados han adoptado tan rápidamente un tema que es un anatema para muchos.

El momento es ciertamente extraño. Pese a la continua evidencia del daño económico causado por el coronavirus, los inversionistas han estado adoptando riesgos y los indicadores de volatilidad han estado ya sea cayendo o relativamente estables en los últimos dos días. Además, funcionarios del banco de la Reserva Federal aún rechazan la noción de tasas negativas, mientras que los grandes inversionistas no ven que sea un escenario factible y las consecuencias de tal medida podrían ser desastrosas.

“Me sorprende ver algunas de estas expectativas de tasas negativas tan poco tiempo después de tantas medidas de la Fed, desde importantes programas de compra de activos hasta tasas cero y llenar la economía de liquidez”, dijo Larry Milstein, director de negociación de deuda gubernamental de RW Pressprich & Co. en Nueva York. “Hubiera pensado que el mercado esperaría para ver cómo se desarrolla todo esto; sin embargo, algunos inversionistas piensan que a la Fed no le quedan muchan palancas”.

Sin embargo, los rendimientos mínimos históricos señalan un trasfondo de preocupación en el mercado. Scott Minerd, director global de inversiones de Guggenheim Partners, dijo el viernes que los rendimientos decrecientes del Tesoro indican que las tasas negativas podrían llegar pronto. Además, las dramáticas caídas recientes en las tasas interbancarias a un mes y tres meses de Londres, junto con una afluencia del efectivo a los fondos del mercado monetario, podrían haber llevado a operadores reacios a comenzar a preocuparse por la posibilidad de tasas cada vez más bajas y a elevar esas expectativas, incluso para cubrir el riesgo, según Jim Vogel, quien administra la estrategia de renta fija en FHN Financial Capital Markets.

Incluso otros ven una letanía de otras posibles razones tras el pensamiento del mercado que va desde factores técnicos, como escapes de posiciones cortas, hasta flujos de cobertura bancaria y, más ampliamente, crecientes temores de deflación. Recuerdos del colapso de abril en los precios del petróleo, debido al exceso de oferta y al poco espacio de almacenamiento, también pueden haber dado una idea de qué tan bajas podrían llegar a ser las tasas incluso para aquellos que se resisten y esperan que la Fed nunca llegue a ese extremo.

Tony Farren, director gerente de la corredora de bolsa Mischler Financial en Stamford, Connecticut, espera que el mercado tarde hasta agosto en comenzar a fijar precios negativos en EE.UU. En ese escenario, las expectativas de que la economía “regrese” desaparecen, la inflación se mantiene extremadamente baja o se convierte en deflación, y los rendimientos del Tesoro en general se acercan a cero.

