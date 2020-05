METALES PRECIOSOS-Oro toca máximo de casi dos semanas antes de dato de empleo en EEUU

* Para un gráfico interactivo de seguimiento a la propagación global del coronavirus, abra https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 en un navegador externo Por Brijesh Patel 8 mayo (Reuters) - El oro tocó el viernes un máximo de casi dos semanas el viernes, mientras los inversores esperan las nóminas no agrícolas de Estados Unidos en busca de señales sobre la mayor economía global después de que una serie de datos débiles aumentaron las esperanzas de estímulos de la Reserva Federal. * A las 1045 GMT, el oro al contado ganaba un 0,2% a 1.720,20 dólares la onza. El lingote ha avanzado más de un 1% esta semana. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,3% a 1.731,10 dólares. * "El mercado del oro está estable antes del informe de nóminas no agrícolas de hoy", dijo Jigar Trivedi, analista de Anand Rathi Shares y Stock Brokers. "Los datos iniciales de solicitudes de desempleo y las cifras de empleo de ADP decepcionaron al mercado y los precios del oro se dispararon". * "Además, hay expectativas de tasas de interés negativas de la Reserva Federal y otra ronda de medidas de estímulo que respalden los precios del oro", agregó. Tasas de interés más bajas presionan al dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro, aumentando el atractivo del metal, que no da intereses. * El oro subió hasta un 2,1% en la víspera después de que malas cifras de Estados Unidos intensificaron las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial en medio de las tensiones entre Pekín y Washington por la crisis del coronavirus. * Millones de estadounidenses buscaron subsidios de desempleo la semana pasada y el número total de personas que han presentado solicitudes desde el 21 de marzo aumentó a unos 33,5 millones. * Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se conocerán a las 1230 GMT, mostrarían que la economía local perdió 22 millones de empleos en abril y que la tasa de desempleo aumentó a 16%, en medio de las medidas para detener la propagación del coronavirus. * Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 2,1% a 1.894,36 dólares la onza y el platino ganaba un 0,1% a 764,15 dólares, mientras que la plata caía un 0,2% a 15,47 dólares. (Reporte de Brijesh Patel en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)