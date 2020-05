Maduro recurrirá a empresario sancionado para enviar oro a Irán

(Bloomberg) -- Un empresario imputado por Estados Unidos de ser el artífice del intercambio de oro por alimentos entre Venezuela y Turquía está ayudando a orquestar un intercambio similar con Irán que involucra oro por productos de gasolina, según siete personas con conocimiento del asunto.

Alex Nain Saab Moran, un colombiano a quien las autoridades estadounidenses consideran uno de los hombres más poderosos que apoyan el régimen de Nicolás Maduro, viajó el mes pasado a Teherán con altos ejecutivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, dijeron dos de las personas. La misión formó parte de un acuerdo en virtud del cual Irán envía aditivos de gasolina, piezas y técnicos al país sudamericano a cambio de oro, indicaron.

Desde entonces, como informó Bloomberg, funcionarios venezolanos han enviado cerca de 9 toneladas de oro -por un valor de aproximadamente US$500 millones- en aviones propiedad de la aerolínea con sede en Teherán Mahan Air. Los registros de vuelos muestran más de una docena de viajes desde Irán hasta Venezuela durante el último mes.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el nuevo ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, dijeron las personas. Ambos habían trabajado previamente juntos para fortalecer la relación de Venezuela con Turquía, con envíos de, al menos, US$900 millones en oro para la nación en 2018. Para entonces, funcionarios estadounidenses ya temían que parte del metal hubiera llegado a Teherán, violando las sanciones.

María Domínguez, abogada de Saab en Miami, dijo por mensaje de texto que su cliente es un emprendedor del sector de los alimentos, y que niegan cualquier participación en los eventos mencionados. Cuando se le preguntó si Saab había visitado Irán por su negocio de alimentos, ella dijo no tener más comentarios.

Una portavoz del Departamento del Tesoro de EE.UU. no se refirió al papel de Saab cuando se le pidieron comentarios. Solo dijo que el departamento continuará aplicando sanciones contra Venezuela e Irán, y agregó que las entidades que continúen prestando servicios a aerolíneas iraníes señaladas por EE.UU., como Mahan Air, seguirán en riesgo de recibir nuevas sanciones.

Funcionarios del Ministerio de Petróleo de Venezuela, PDVSA, Mahan Air y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondieron a las solicitudes de comentarios.

