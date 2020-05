Las verificaciones de la semana

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

1. ¿EL RIESGO DE USAR TAPABOCAS?

"El uso prolongado de la mascarilla produce hipoxia" o falta de oxígeno según varias publicaciones en Facebook que recomiendan no usarlas durante varias horas y levantarlas cada 10 minutos. Expertos consultados por la AFP coincidieron en que los tapabocas no bloquean el paso del oxígeno, a no ser que estén completamente sellados a la piel y no permitan el intercambio de aire.

http://u.afp.com/HipoxiaMascarillas

2. MENORES FALLECIDOS EN ITALIA

Un meme compartido miles de veces afirma que Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia del COVID-19, "llora 232 niños fallecidos" a causa de la enfermedad. Sin embargo, según cifras oficiales, desde el 30 de enero, cuando se diagnosticó el primer caso en el país, y el 4 de mayo, murieron dos menores.

http://u.afp.com/MenoresItalia

3. PRESOS "LIBERADOS" EN ARGENTINA

Publicaciones que circulan desde fines de abril afirman que, aunque en España, China, Italia y Estados Unidos los muertos por el nuevo coronavirus son muchos más que en Argentina, las autoridades de esos países no han optado por liberar presos de las cárceles, mientras que en el país sudamericano, sí. En Argentina se otorgó a algunos reclusos el beneficio de la prisión domiciliaria, pero esto no equivale a una liberación de los detenidos. Además, varios de los países mencionados tomaron medidas similares.

http://u.afp.com/PresosCovid

4. LA BANDA SONORA DE UNA REAPERTURA

En un video se ve a decenas de personas ingresando a un centro comercial mientras suena la canción del meme del ataúd -en el que un grupo de hombres baila mientras carga un féretro-. Según las publicaciones, fue el tema elegido por un saxofonista para amenizar la reapertura del establecimiento, en Brasil. Pero se trata de una manipulación: el músico en realidad toca una canción de la banda Creedence Clearwater Revival.

http://u.afp.com/SaxofónAtaúd

5. ¿EN ÁFRICA NO HAY CORONAVIRUS?

Un meme que circula en redes sociales asegura que el nuevo coronavirus no ha llegado a África porque sus países "no pueden endeudarse con el Fondo Monetario Internacional". Pero aunque África es al momento la región menos afectada por el virus, tiene al menos 53.000 contagios. Además, varios de sus países sí han recibido fondos del FMI durante la pandemia.

http://u.afp.com/AfricaFmiCovid

6. ¡ÚSALO!

Un gráfico ampliamente compartido muestra la probabilidad exacta de que los portadores del nuevo coronavirus lo propaguen en función de si ellos u otra persona usan o no tapabocas. Expertos consultados por la AFP afirman que, si bien las máscaras disminuyen el riesgo de contagio por coronavirus, no existe evidencia científica sobre la posibilidad específica de transmisión ni el porcentaje de contagio, e indican que su eficacia depende de diversos factores.

http://u.afp.com/MascarillasEficacia

7. PROTESTA CON TOMATES

Una imagen que muestra montones de tomates junto a una carretera circuló acompañada de denuncias de que las hortalizas fueron desperdiciadas ante la escasez de gasolina en el estado de Lara, en Venezuela. La foto es real, pero fue tomada en enero de 2015 en el estado de Espíritu Santo, en Brasil, durante una protesta de productores debido a la caída de su precio.

http://u.afp.com/TomatesBrasil

8. PROTOCOLO DE PANDEMIA

Un video que supuestamente muestra cómo retiran de su hogar el cuerpo de un hombre que falleció por COVID-19 en Bogotá ha sido compartido al menos 24.000 veces en Facebook desde el 24 de abril. Si bien las imágenes son ciertas, la causa de la muerte fue un infarto y el protocolo realizado, que sorprendió a usuarios en redes sociales, fue el establecido por las autoridades colombianas durante la pandemia.

http://u.afp.com/muertoinfartobogota

bur-sgf/arc/gfe