La próxima crisis de salud podría ser una ola de suicidios

(Bloomberg) -- El aislamiento, el dolor y las dificultades económicas relacionadas con Covid-19 están creando una crisis de salud mental en EE.UU., y los investigadores advierten que la tasa de suicidios, que ya está en aumento, podría empeorar.

Un estudio publicado el viernes intentó estimar la cifra. Según el análisis, que no fue revisado por otros expertos del campo, en la próxima década hasta 75.000 personas más podrían fallecer por “muertes de desesperación” como resultado de la crisis del coronavirus, una denominación que hace referencia a suicidios y al abuso de sustancias. La investigación fue realizada por Well Being Trust e investigadores afiliados a la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

“Espero que en 10 años la gente mire hacia atrás y diga: ‘Vaya, lo sobreestimaron’”, dijo John Westfall, director del Centro Robert Graham de Estudios de Políticas en Medicina Familiar y Atención Primaria, que coescribió el estudio.

Pese a que la economía estadounidense se recuperó después de la última recesión, los suicidios y las sobredosis afectaron la esperanza de vida de los estadounidenses. Los expertos en salud mental temen que la incertidumbre económica y el aislamiento social de la pandemia empeoren la situación en un momento en que el sistema de salud ya está abrumado. La tasa de suicidios en EE.UU. ha ido en aumento en los últimos veinte años, y en 2018 alcanzó su nivel más alto desde 1941, según un artículo publicado en JAMA Psychiatry en abril titulado “Mortalidad por suicidio y enfermedad por coronavirus 2019: ¿una tormenta perfecta?” El autor, Mark Reger, argumentaba que el distanciamiento social podría obstaculizar los esfuerzos de prevención del suicidio y dijo que garantizar que eso no suceda es una “prioridad nacional de salud pública”.

“Hay una paradoja”, dijo Jeffrey Reynolds, presidente de la Asociación de Niños y Familias, una agencia de servicios sociales sin fines de lucro con sede en Long Island. “El aislamiento social nos protege de un virus contagioso que pone en peligro la vida, pero al mismo tiempo expone a las personas a los principales causantes de muertes en Estados Unidos: suicidio, sobredosis y enfermedades relacionadas con el abuso del alcohol”.

Desde mediados de marzo, la cifra personas que solicitan beneficios por desempleo se ha elevado a alrededor de 33 millones. La satisfacción con la vida de los estadounidenses se ha erosionado rápidamente durante ese mismo período, según una encuesta publicada el viernes por Gallup. El porcentaje de adultos estadounidenses que están muy contentos con sus vidas actuales y son optimistas sobre su perspectiva futura se ha reducido a un nivel no visto desde noviembre de 2008 durante la Gran Recesión, mostró el análisis de más de 4.000 encuestas.

“Una de las conclusiones principales que se debería extraer de este documento es que el empleo es importante”, dijo Benjamin Miller, director de estrategia de Well Being Trust y psicólogo clínico que trabajó en el periódico. “Importa para nuestro sustento económico y para nuestra salud mental y emocional”.

La incertidumbre financiera causada por la pandemia de coronavirus, junto con la sensación generalizada de aislamiento exacerbada por las medidas de confinamiento domiciliario, hace que este sea un momento sin precedentes, diferente de cualquier otra recesión económica en la historia reciente, y por lo tanto, potencialmente difícil de modelar en función de eventos pasados.

“Una llamada de atención es útil”, dijo Ken Duckworth, director médico de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales. “El desempleo tendrá un impacto muy importante en las muertes por desesperación”.

Los datos ya muestran que los estadounidenses de bajos ingresos están más afectados por el estrés relacionado con el coronavirus que los individuos más adinerados. Un estudio de la Kaiser Family Foundation mostró que el 26% de las personas que ganaban menos de US$40.000 al año dijeron que el virus tenía un “gran impacto negativo” en su salud mental; solo el 14% de las personas que ganan un US$90.000 o más al año afirmaron lo mismo.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que su estado está registrando un aumento en el consumo de drogas y de alcohol y en violencia doméstica. “Ha causado serios problemas de salud mental”, dijo en una sesión pública la semana pasada. Animó a los neoyorquinos a hacer uso de una línea directa creada para quienes sufren angustia emocional. A nivel nacional, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental informó de un aumento del 891% en las llamadas a su Línea Directa de Socorro por Desastres en marzo en comparación con el año anterior.

El artículo de Miller de esta semana propone soluciones a largo plazo, como ayudar a las personas desempleadas a encontrar un trabajo relevante o capacitar a grupos de rastreadores de contactos y enviarlos a las comunidades para identificar a las personas en riesgo de una crisis de salud mental. El Congreso otorgó US$425 millones para iniciativas de salud mental y trastorno por uso de sustancias en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus, o CARES, pero Miller dijo que eso es “casi una vergüenza”, considerando que las aerolíneas obtuvieron US$25.000 millones en ayudas. “No lo estamos tomando esto en serio como país”, manifestó.

Nota Original:The Next Coronavirus Health Crisis Could Be a Wave of Suicides

©2020 Bloomberg L.P.