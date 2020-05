Juul Labs reduce su valoración interna en 35% a US$13.000M

(Bloomberg) -- Juul Labs Inc. recortó su valoración interna en 35% a aproximadamente US$13.000 millones, días después de que el fabricante de cigarrillos electrónicos describiera planes para reducir aproximadamente un tercio de su fuerza laboral.

La reducción pone a Juul en línea con uno de sus mayores inversionistas, el gigante del tabaco Altria Group Inc., que compró una participación de 35% en Juul en 2018 y desde entonces ha reducido sus tenencias a un nivel que implica una valoración de aproximadamente US$12.000 millones. K.C. Crosthwaite, director ejecutivo de Juul, describió los resultados de la evaluación trimestral de la compañía en un correo electrónico interno a los empleados revisado por Bloomberg News.

La compañía se había valorado en US$20.000 millones en enero.

En su correo electrónico del viernes, Crosthwaite atribuyó la menor valoración a la volatilidad en los mercados públicos y a las nuevas proyecciones financieras en Estados Unidos y el extranjero. Crosthwaite anunció el martes que Juul dejará de hacer negocios en Corea del Sur y explorará sus opciones en Austria, Bélgica, Francia, Portugal y España después de concluir que esos mercados no son sostenibles.

La compañía también dijo esta semana que eliminaría otros 900 cargos tras recortar 650 empleos el otoño pasado.

“Estos pasos son necesarios para que Juul Labs esté en un camino sostenible, uno que creemos que en última instancia nos permitirá invertir y crecer en el futuro y crear valor para todos nuestros accionistas”, dijo Crosthwaite en su correo electrónico el viernes.

Los fabricantes de cigarrillos electrónicos se han enfrentado a desafiados en el último año por el aumento de las preocupaciones sobre el vapeo en adolescentes, así como por un brote de enfermedad pulmonar vinculado a algunos productos de vapeo de THC y la desaceleración más generalizada causada por la pandemia de coronavirus. En EE.UU., las ventas de Juul han caído alrededor de 10% en el último año, según datos de la firma de investigación de mercado IRI. Todavía posee 60% del mercado de cigarrillos electrónicos en tiendas bajo seguimiento de IRI.

En una declaración, Juul reiteró los comentarios de Crosthwaite y dijo que la nueva valoración refleja “la volatilidad general en los mercados públicos y nuestras proyecciones actualizadas a corto plazo”.

