Informe de empleos no es sorprendente y no tengo la culpa: Trump

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que un informe del Gobierno el viernes que muestra la pérdida masiva de empleos en Estados Unidos por el brote de coronavirus no es una sorpresa y que no se le debe culpar por ello.

“Es completamente esperado. No hay sorpresa”, dijo en “Fox & Friends”, donde fue entrevistado cuando se publicó el informe. “Ni siquiera los demócratas me culpan, pero lo que puedo hacer es recuperarlos”.

El Departamento de Trabajo anunció el viernes que EE.UU. perdió 20,5 millones de empleos en abril, cuando la nación promulgó prácticas de distanciamiento social que colapsaron la economía. La tasa de desempleo se triplicó a 14,7%. Trump expresó su confianza en que las cifras de empleo podrían retroceder rápidamente, dada la naturaleza del cierre.

“Cerramos artificialmente. Esos trabajos volverán, y volverán muy pronto y el próximo año tendremos un año fenomenal. La gente está lista. Tenemos que abrir de manera segura. La gente está lista para trabajar”, dijo.

Trump ha sido criticado por responder lentamente al virus. Las medidas federales de mitigación solo aumentaron a mediados de marzo en EE.UU., que ahora tiene el total de casos y el número de muertes más altos del mundo.

Sin medidas de mitigación que impactaran la economía, como el cierre de negocios y escuelas y la orden de autoaislamiento en casa, dos millones de personas o más habrían muerto por la propagación del virus, dijo Trump.

“Estábamos impresionando a todo el mundo. Éramos la envidia del mundo y luego llegaron y explicaron: ‘Señor, tiene que apagar todo’ ”, dijo Trump el viernes. “Nadie ha oído hablar de algo así, pero tenían razón”.

