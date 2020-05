"Estoy bien en Rennes", afirma Camavinga

Eduardo Camavinga, prometedor centrocampista del Stade Rennais, de 17 años, por el que suspiraría el Real Madrid, se encuentra "bien en Rennes", declaró al diario Ouest France en su primera intervención ante la prensa tras el presunto interés del club español.

Los medios de comunicación hablan de un presunto interés del Real Madrid, pero también del Liverpool, Borussia Dortmund o PSG.

"Es cierto que te da gusto que grandes clubes como esos se interesen por mí, pero (...), no pienso demasiado en ello. Sobre todo cuando estoy bien en Rennes. Veremos qué pasa... Dejo a mis padres y a mis agentes administrar todo eso", responde el joven prodigio.

El jugador, al que su club había, hasta ahora celosamente, protegido de los medos de comunicación, intenta también escapar a los rumores sobre su futuro radioso que algunos le predicen.

"No miro demasiado esas cosas sobre el interés de clubes, pero me llega igualmente. De hecho, es difícil evitarlo", explica.

"Una vez, en Amiens, en Copa de la Ligue (en diciembre de 2019), un rival me dijo: 'Tenemos que cambiar nuestras camisetas antes de que te vayas al Real Madrid'. Pero yo no tenía muchas ganas de bromear, acabábamos de ser eliminados. Después, cuando pensé en esa anécdota, me reía", cuenta el joven jugador.

- Juegos y Eurocopa -

"Lo que sé sobre mi futuro, es que iré gratuitamente a Fougères (el club en el que debutó, cerca de Rennes) a terminar mi carrera. Solo pediré un cupón para beber tras los partidos", afirma, bromeando, el futbolista.

Formado en Rennes, donde tiene contrato hasta 2022, Eduardo Camavinga debutó en Ligue 1 hace solo un año, a la edad de 16 años y 5 meses, antes de imponerse rápidamente como un pilar del equipo, impresionante por su precocidad pero sobre todo por su seguridad, rapidez y visión de juego.

El joven prodigio, nacido en Angola de padres congoleños y que llegó a Francia con su familia a la edad de dos años, adquirió la nacionalidad francesa el pasado mes de noviembre y fue convocados poco después por la selección gala Sub-21.

Interrogado por saber si sueña con participar en los Juegos Olímpicos de Tokio o e la Eurocopa del año que viene, responde que su sueño es el Mundial.

La Eurocopa y los Juegos Olímpicos, "son también un objetivo. Y sí, espero estar. Buscaré darme los medios para llegar la temporada que viene, trabajar duro", concluyó la nueva estrella del fútbol francés.

