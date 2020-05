Estadounidenses comienzan a atreverse a cenar en restaurantes

(Bloomberg) -- Algunos estadounidenses están comenzando a decir cosas que no han dicho en semanas: “Camarero, la cuenta por favor”.

Algunos estados han comenzado a permitir que el comercio reabra después del período de cuarentena por el coronavirus, junto con eso, un pequeño pero creciente número de estadounidenses ya está cenando en restaurantes. La información se basa en datos de OpenTable, que señala que las reservas -número que ha tenido una disminución de 100% interanual casi todos los días desde el 21 de marzo- se habían reducido 98% el jueves.

OpenTable, propiedad de Booking Holdings Inc., monitorea más de 54.000 restaurantes en su sitio de reservas. Los datos incluyen el flujo de cenas reservadas a través de internet y telefónicamente, así como cenas sin reserva previa. Las cifras no incluyen despachos ni pedidos de comida para llevar.

Estas cifras están recibiendo el impulso de estados que han comenzado a reabrir sus economías, como Oklahoma, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Si bien la mejora es pequeña, marca un importante avance para una industria que se estima que perdió US$80.000 millones en ventas durante la cuarentena, según la Asociación Nacional de Restaurantes.

La recuperación más rápida la ha tenido Texas y Oklahoma. Ambos estados registraron un descenso del flujo de ingreso a restaurantes de 87% interanual el 7 de mayo frente al mismo día en 2019.

En Texas, el estado ordenó que los negocios no esenciales, incluidos los restaurantes, reduzcan su ocupación a 25%, para mantener cierto distanciamiento social. Oklahoma comenzó a reabrir su economía el 24 de abril y desde el 1 de mayo permitió que los restaurantes volvieran a abrir siempre que pudieran garantizar espacio entre los comensales.

Florida comenzó una reapertura gradual el 4 de mayo, también con los restaurantes operando a un cuarto de su capacidad. El jueves, las visitas a restaurantes en el estado mostraron un descenso de 91% interanual.

Además de las pautas de cada estado y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Administración de Drogas y Alimentos dice que los restaurantes deberían desinfectar con frecuencia las superficies que se tocan con mayor frecuencia, como mesas, sillas y pomos de puertas.

