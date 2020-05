COVID-19 vino de murciélagos, puede propagarse entre gatos: OMS

(Bloomberg) -- Un científico de la Organización Mundial de la Salud dijo que la COVID-19 proviene de murciélagos y puede propagarse entre los gatos, en medio de un debate internacional sobre el origen del virus.

El nuevo coronavirus proviene de un grupo de virus que se originan o se propagan en los murciélagos, pero aún no está claro qué animal pudo haber transmitido la enfermedad a los humanos, señaló el viernes a la prensa Peter Ben Embarek, experto de la OMS en enfermedades animales que se transmiten a humanos.

El virus probablemente llegó a los humanos a través del contacto con animales criados para su consumo, aunque los científicos aún no han determinado qué especie, sostuvo. Estudios han demostrado que los gatos y los hurones son susceptibles a la COVID-19, al igual que los perros, pero en menor medida, dijo, sin especificar si pueden transmitir la enfermedad a las personas. Es importante averiguar qué animales pueden contagiarse para evitar crear un “depósito” en otras especies, indicó.

Las preguntas sobre el origen del Sars-CoV-2, el virus que ha causado la pandemia, se han intensificado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que provino de un laboratorio en China. Recientemente Alemania cuestionó la acusación que hizo el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, informó Der Spiegel. Servicios de inteligencia de cinco países, incluido EE.UU., no pudieron confirmar sus declaraciones, indicó. Los científicos que han estudiado el tema sostienen que el virus se originó en un animal y probablemente ingresó a la población humana en noviembre.

Nueva misión

Científicos de la OMS están evaluando una nueva misión a China para obtener más información sobre el origen animal del virus, dijo Maria van Kerkhove, una de las principales epidemiólogas de la entidad, en una conferencia de prensa realizada el miércoles. Aún hay interrogantes sobre si el virus se traspasó directamente de los murciélagos a las personas, o si otras especies estuvieron involucradas.

Se ha descubierto que los pangolines, mamíferos blindados que viven en Asia, albergan versiones del Sars-CoV-2 que son similares a la de las personas. La OMS quería realizar más investigaciones de animales en una misión anterior a China, pero el confinamiento en el epicentro del brote, en Wuhan, lo hizo inviable, dijo Ben Embarek.

Los primeros casos humanos se detectaron en Wuhan y sus alrededores, y la mayoría de esas personas había tenido contacto con el mercado de animales, aunque no todos, sostuvo Ben Embarek.

Trump ha intensificado las afirmaciones de que los chinos liberaron por error el virus del laboratorio mientras que el brote en EE.UU. se ha convertido en el más grande y mortal del mundo. Funcionarios chinos señalaron que EE.UU. no tiene evidencia que respalde esas afirmaciones y calificaron las acusaciones como un juego de acusaciones.

