Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Es día del empleo; China y EE.UU. llegan a acuerdo sobre pacto comercial, y las reaperturas de las economías cobran ritmo.

Nóminas

El informe del empleo de hoy batirá una serie de récords. Los economistas anticipan que una década de crecimiento del empleo se habrá evaporado en un solo mes. El pronóstico es de una disminución de 22 millones en las posiciones de abril, y una tasa de desempleo del 16%. El ritmo semanal de nuevas solicitudes de desempleo de varios millones significa que las cifras no serán una sorpresa cuando se publiquen a las 8:30 am, hora de Nueva York. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que el total de hoy podría ser inferior a la realidad ya que muchos de los que han perdido sus empleos no pueden buscar activamente uno nuevo debido a las medidas de restricción.

Acuerdo comercial

La amenaza del presidente Donald Trump de poner fin al acuerdo comercial de fase uno a menos que vea que Pekín cumple con sus compromisos ha resultado en un acuerdo entre los principales negociadores de ambas partes sobre el camino a seguir. El viceprimer ministro de China, Liu He, habló con el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, por teléfono, y emitieron un comunicado posteriormente que afirmaba que “ambas partes acordaron que se están haciendo buenos progresos” y que los compromisos asumidos se cumplirán de manera oportuna. Los comentarios son la primera señal de la mejora de las relaciones entre las dos mayores economías del mundo después de una guerra de palabras sobre el coronavirus.

Apertura

California ha emitido directrices para tiendas, obras de construcción y fábricas para el reinicio de la actividad. Tesla Inc. se encuentra entre las compañías que podrían reiniciar la producción incluso hoy. El daño económico del confinamiento para frenar la propagación del virus, que ya causó 75.000 muertes en EE.UU., es probable que continúe por algún tiempo, y una ola de bancarrotas corporativas podría ser la peor en años. La creciente tasa de contagios en el Reino Unido significa que las esperanzas a una rápida apertura de la economía probablemente desaparecerán cuando el primer ministro Boris Johnson se dirija a la nación el domingo.

Mercados en alza

La aparente recuperación imparable de la bolsa frente a la grave situación económica y de empleo continúa. El índice MSCI Asia-Pacífico sumó 1,6%, mientras que el Topix de Japón cerró con un alza del 2,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 había ganado un 0,6% a las 5:50 am en una sesión que registró volúmenes inferiores a la media debido a un festivo en el Reino Unido. Los futuros del S&P 500 señalaban una apertura positiva antes de los datos de empleos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,643% y el petróleo se encaminaba a su segunda ganancia semanal.

También hoy...

Además de las nóminas de EE.UU., Canadá también publica su informe de empleos a las 8:30 a.m. y se espera que la tasa de desempleo suba al 18%. Los datos de inventarios mayoristas de marzo salen a las 10:00 a.m. A la 1:00 p.m., el recuento de plataformas Baker Hughes probablemente mostrará otra caída de las cifras de uso. Noble Energy Inc. y Exelon Corp. informan resultados conforme la temporada de ganancias comienza a perder fuerza.

