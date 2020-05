China y EEUU acuerdan cooperar en aplicación de pacto comercial

(Bloomberg) -- Los principales negociadores comerciales de China y Estados Unidos se comprometieron a crear condiciones favorables para la aplicación del acuerdo comercial bilateral y cooperar en economía y salud pública.

El viceprimer ministro de China, Liu He, habló con el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, por teléfono el viernes, hora de Pekín, según una declaración del Ministerio de Comercio de China. También acordaron mantener la comunicación.

“Ambas partes acordaron que está habiendo un buen progreso en la creación de las infraestructuras gubernamentales necesarias para que el acuerdo sea un éxito”, según un comunicado enviado por correo electrónico después de la llamada del representante de Comercio. “A pesar de la actual emergencia sanitaria mundial, ambos países esperan cumplir sus obligaciones en virtud del acuerdo de manera oportuna”.

La llamada telefónica fue la primera vez que Liu y Lighthizer hablaron oficialmente sobre el acuerdo desde su firma en enero, justo antes de que la pandemia mundial de coronavirus golpeara a las dos mayores economías del mundo y dañara las cadenas de suministro mundiales. El acuerdo requería que Liu y Lighthizer hablaran cada seis meses.

Los futuros del S&P 500 se dispararon a máximos durante la sesión tras conocerse que China y Estados Unidos mantuvieron una llamada telefónica sobre el comercio. Japón registró ganancias de alrededor del 1,5%, mientras que las bolsas también subieron en Hong Kong, Shanghái, Seúl y Sídney. El yuan avanzaba.

El presidente Donald Trump dijo a los medios en la Casa Blanca el miércoles que podría informar durante las próximas dos semanas si está contento con el progreso del acuerdo comercial.

Hasta ahora, las compras no han registrado el ritmo necesario para alcanzar el objetivo de un incremento de US$76.700 millones en el primer año. Las importaciones de EE.UU. disminuyeron un 5,9% en los primeros cuatro meses de 2020 con respecto al año anterior por el coronavirus.

La incertidumbre y la debilidad de la economía causada por el coronavirus podrían afectar la capacidad de China de cumplir esos objetivos, debido a una menor demanda interna así como a trastornos a la logística y cadenas de suministro, y una capacidad reducida de Estados Unidos para suministrar bienes y servicios.

No obstante, se están realizando algunas compras. China adquirió seis cargamentos de soja el jueves y más de 600.000 toneladas de maíz recientemente.

El país ha avanzado en otras secciones del acuerdo comercial, con el levantamiento de restricciones a una variedad de importaciones agrícolas de EE.UU., como la carne vacuna y las aves de corral, la eliminación de límites a la propiedad extranjera en el sector financiero y la publicación de una directriz sobre la protección de propiedad intelectual.

Las relaciones entre EE.UU. y China se han deteriorado aún más desde que EE.UU. se convirtió en uno de los países más afectados por el coronavirus. Trump culpó a China por engañar al mundo sobre la escala y el riesgo de la enfermedad, e incluso amenazó con imponer más aranceles como castigo.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó a algunos funcionarios estadounidenses de tratar de “trasladar la responsabilidad a otros por la mala gestión de la epidemia”.

