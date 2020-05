AMLO dice que EE.UU. debería disculparse por operación de armas

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos tendría que disculparse si se confirma que agentes estadounidenses llevaron a cabo la fallida operación “Rápido y Furioso” sin el conocimiento del gobierno mexicano para introducir armas de fuego en el país hace una década.

López Obrador dijo el viernes que preguntará al gobierno de EE.UU. si alertó a los funcionarios mexicanos de que agentes estaban llevando a cabo la operación encubierta en la que perdieron el rastro de armas que ingresaron al país latinoamericano con el objetivo de rastrear las brutales bandas de narcotraficantes de México.

“Lo que me parece grave es que se haya llevado a cabo una intervención violatoria de nuestra Consititución, de nuestra soberanía, un operativo secreto y que se haya causado la muerte a mexicanos con esas armas”,, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México. Para Estados Unidos “todavía es tiempo para ofrecer una disculpa”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que enviaría una carta a Estados Unidos el viernes para solicitar información detallada sobre la investigación de la operación, denominada “Rápido y Furioso”.

El caso está nuevamente en el ojo público en México, debido a un intercambio entre López Obrador y el expresidente conservador Felipe Calderón, quien lanzó la ofensiva liderada por el ejército de México contra los narcotraficantes durante su mandato a partir de 2006.

Los homicidios han alcanzado nuevos récords durante la administración de López Obrador, quien ha rechazado la estrategia de su predecesor, optando por combatir la pobreza que crea condiciones para que florezca el crimen.

Calderón dijo en su cuenta de Twitter el jueves que no sabía sobre la operación de armas de Estados Unidos.

“Lo tenemos que ventilar para que nunca se vuelva a llevar a cabo una acción de este tipo”,, dijo López Obrador, y agregó que los comentarios de Calderón pueden significar que la operación fue ilegal porque podría haber transcurrido sin el conocimiento del presidente mexicano. López Obrador agregó que la operación pudo haber violado la soberanía del país, incluso si México hubiera sido informado.

La polémica tiene lugar después del arresto en Estados Unidos a fines del año pasado del principal funcionario de seguridad de Calderón por cargos de narcotráfico. La exembajadora de Estados Unidos Roberta Jacobson acudió a Twitter el domingo para aclarar que nunca vio ninguna información “corroborada” que vinculara al secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genero García Luna, con el tráfico de drogas después de que los medios de comunicación informaran al respecto.

