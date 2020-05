América Latina y el Caribe superan los 300.000 casos de coronavirus

SHOTLIST 7 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Videografía de casos confirmados del nuevo coronavirus en América Latina y el Caribe pasando los 300,000 MANAOS, BRASIL4 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano medio de trabajadores preparando pruebas3. Plano medio de pruebas rápidas para detectar el covid-194. Primer plano de pruebas rápidas para detectar el covid-195. Primer plano de un trabajador mostrando una prueba BRASILIA, BRASIL7 DE MAYO DE 2020FUENTE: FACEBOOK / JAIRMESSIAS.BOLSONARORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 6. Plano medio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el ministro de Economía, Paulo Guedes, hablando con periodistas7. Plano medio del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el ministro de Economía, Paulo Guedes, hablando con periodistas 8. SOUNDBITE 1 - Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil (hombre, portugués, 22 seg.): "Entonces la alerta que ellos dieron es muy importante. Aunque haya protección, el pueblo tenga dinero en mano, de aquí a 30 días, puede comenzar a haber escasez en las estanterías y a desorganizarse la producción brasileña y entrando en un sistema no solo de colapso económico, sino de desorden social." "Entao é uma alerta que eles deram é muito importante. Embora haja proteção o povo ainda tenha dinheiro na mao, daqui a 30 dias poder que começa a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira e ai voce entra num sistema nao só de colapso econômico mas de desorganização social." LIMA, PERÚ30 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano medio de personas reunidas en un mercado de Lima 10. Plano general de personas reunidas en un mercado de Lima MÉXICO, MÉXICO2 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general de la plaza central del Zócalo desierta12. Paneo de arriba hacia abajo de acceso bloqueado a una calle peatonal13. Primer plano cartel prohíbe el acceso a una calle comercial MÉXICO, MÉXICO17 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Plano general personas y autoridades con mascarillas dentro de la estación de metro15. Plano medio Trabajadora médica con máscara facial dentro del metro( ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: América Latina y el Caribe superan los 300.000 casos de coronavirusMontevideo, 7 Mayo 2020 (AFP) - América Latina y el Caribe superaron este jueves los 300.000 casos del nuevo coronavirus, que ha causado la muerte de 16.293 personas en la región, según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales.En total, la región sumaba 301.411 contagios el jueves a las 15H00 GMT, con Brasil como el país más golpeado, lejos del resto. En total, suma 125.218 infectados y 8.536 muertos. El segundo con más casos es Perú, que registra 54.817 contagios y 1.533 fallecidos.Pero en México, el virus del que se han contagiado 27.634 personas ha resultado más letal, con 2.704 muertes.En tanto, los decesos trepan en Ecuador a 1.618, entre 29.420 infectados, según registros oficiales.La situación en Brasil, el gigante latinoamericano y epicentro de la pandemia en esa zona del mundo, genera preocupación entre sus vecinos. El país de 210 millones de habitantes comparte frontera con 10 Estados: Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Francia –a través de la Guayana Francesa-, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay.Además de las cifras alarmantes, también han generado inquietud y críticas las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro.El mandatario ultraderechista no pierde oportunidad de restar importancia a la pandemia y ha instado a la población a desoír las medidas de confinamiento y distanciamiento social ordenadas por los gobiernos estaduales.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los países de la región que sean "cautelosos" a la hora de aligerar las medidas de confinamiento, y advirtió que la transmisión "es aún muy alta" en Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México.Se espera de que el pico de la pandemia se alcance en los próximos días en distintos puntos del continente. piz/mls ------------------------------------------------------------- Ministro de Economía de Brasil teme "colapso" por medidas de aislamiento socialBrasilia, 7 Mayo 2020 (AFP) - El ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, advirtió este jueves que las medidas de aislamiento decididas por varios gobernadores para combatir el coronavirus pueden provocar un "colapso" económico y social, con desabastecimiento de alimentos."Aunque el pueblo tenga dinero en la mano, dentro de unos 30 días puede empezar a haber carencias en las estanterías [de las tiendas] y a desorganizarse la producción, entrando en un sistema de colapso económico, de desorden social", declaró Guedes.El ministro se sumó así a la campaña del presidente Jair Bolsonaro, que critica las medidas de aislamiento social, pese a que la pandemia está en pleno proceso ascendente en Brasil, donde hasta este jueves dejó más de 135.000 casos y 9.146 muertos, aunque numerosos expertos consideran que el balance está muy subestimado, debido a la imposibilidad de generalizar los test.El mandatario ultraderechista y su ministro ultraliberal, acompañados por varios empresarios, realizaron una visita fuera de agenda al presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. El máximo tribunal decidió recientemente que los gobernadores y los alcaldes tienen autonomía para decidir cuáles son las medidas más adecuadas para enfrentar la pandemia en sus jurisdicciones.Durante el encuentro, Bolsonaro declaró su preocupación por el "efecto colateral" de las medidas de aislamiento."Sabemos que tenemos el problema del virus, que tenemos que preservar vidas (...), pero tenemos un problema que cada vez nos preocupa más: el tema del desempleo, el tema de que la economía deje de funcionar. El efecto colateral del combate al virus no puede ser más perjudicial que la propia enfermedad", declaró. Varios estados, como Sao Paulo y Río de Janeiro, decretaron medidas de cuarentena parcial, con la autorización de funcionamiento de servicios esenciales, y estudian la posibilidad de reforzarlas ante el poco acatamiento.En las capitales de esos dos estados, así como en Recife y Fortaleza (nordeste) y en Manaos (capital del estado de Amazonas), las unidades de cuidados intensivos de los hospitales están al borde del colapso.Pero Bolsonaro, que llegó a calificar a la epidemia de "gripecita", insiste en que el remedio no puede ser peor que la enfermedad.La producción industrial de Brasil se hundió un 9,1% en marzo respecto a febrero, un impacto directo de las medidas de aislamiento, en un país que cuenta ya con casi 13 millones de desempleados.Para 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción de 5,3% del PIB de la mayor economía latinoamericana. js/gma