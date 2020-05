Acciones EE.UU. suben pese a datos de empleo; dólar se debilita

(Bloomberg) -- Las acciones subieron por segunda sesión, al tiempo que los inversionistas asumían el riesgo a pesar de la mayor pérdida mensual de empleos en más de 70 años. Los bonos del Tesoro subieron y el dólar se debilitó.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Nota Original:Stocks Post First Weekly Gain in Three; Bonds Fall: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.