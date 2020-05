Trump dice que pandemia es peor que 11-S y veta resolución de Congreso

Actualiza con nuevo balance de EEUU, recorte de tasa del Banco Central de Brasil ///Washington, 7 Mayo 2020 (AFP) - Donald Trump dijo este miércoles que el coronavirus ha sido para Estados Unidos peor que los ataques del 11 de septiembre y volvió a responsabilizar a China por la pandemia, cuyo control en Europa comienza a manifestarse en anuncios como la reanudación del fútbol alemán."Este es en realidad el peor ataque que hemos tenido", dijo el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Según Trump, la crisis que ha desatado el coronavirus es "peor" que el ataque sorpresa de Japón en 1941 contra la base militar de Pearl Harbor y "peor que el World Trade Center", en referencia a los atentados de 2001."Esto no tendría que haber ocurrido", agregó. "Se podría haber detenido en su lugar de origen. Se podría haber detenido en China", dijo Trump.China y Estados Unidos están enfrascados en una guerra por el origen del SARS-CoV-2, nombre científico del virus.El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, reiteró que dispone de "pruebas significativas" de que se escapó de un laboratorio en Wuhan, en el centro de China, pese a haber reconocido que no tiene "la seguridad" de que haya sido así.Pekín reaccionó el miércoles asegurando que Pompeo no puede presentar ninguna prueba "porque no hay ninguna", dijo el embajador chino ante Naciones Unidas en Ginebra, Chen Xu.Desde que apareció oficialmente en diciembre en Wuhan, el nuevo coronavirus ha causado la muerte de más de 260.000 personas en el mundo, aunque las cifras reales pueden ser muy superiores, y ha obligado a la mitad de la humanidad a confinarse en sus casas.Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, ya contabiliza 73.095 muertos. Le siguen Gran Bretaña (30.076), Italia (29.315 muertos), España (25.857) y Francia (25.809).- Luz verde a la Bundesliga - En Europa, donde los países han comenzado hace casi dos semanas un proceso de normalización de la vida cotidiana, Alemania dio este miércoles luz verde a la reanudación de la liga de fútbol, la Bundesliga.Tras dos meses de interrupción como todo el resto de las competiciones internacionales del deporte rey, Alemania volverá a ver rodar la pelota el 15 de mayo. Será el primer campeonato que vuelva a poner el balón en juego pero sin público y con medidas de prevención draconianas.Mientras Francia ha dado por concluida la liga, Inglaterra, España e Italia esperan reanudarla en junio. Otros países ya han anunciado sus respectivas fechas, como Serbia (30 de mayo), Croacia (6 de junio) o Turquía (12 de junio). Portugal también se prepara para volver al terreno de juego mientras que en Bélgica las competiciones están suspendidas hasta finales de julio.El regreso a la normalidad en Alemania va más allá del fútbol. Con unos datos "muy satisfactorios", Berlín decidió suspender el miércoles la práctica totalidad de las restricciones impuestas desde mediados de marzo para frenar los contagios. - Objetivo logrado - "Hemos llegado a un punto en que podemos decir que hemos logrado el objetivo de ralentizar la propagación del virus", anunció la canciller Angela Merkel.El acuerdo del gobierno federal con las regiones (Landers) prevé la reapertura a partir de la semana próxima de todos los comercios, incluidos los de más de 800 m2 que permanecían todavía cerrados, y los colegios. Restaurantes y hoteles también abrirán a partir de la semana próxima, dependiendo de las regiones.Solo permanecerán cerradas las fronteras y seguirán prohibidas las grandes manifestaciones deportivas o culturales con público. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estimó que un desconfinamiento "precipitado" del país sería un "error absoluto, total e imperdonable", y defendió en el Parlamento la necesidad de prolongar el estado de urgencia.Los diputados aprobaron una prolongación hasta el 23 de mayo pese a la oposición de los conservadores y la extrema derecha.En Bélgica, el confinamiento impuesto sigue suavizándose también, con la reapertura de los comercios no esenciales el lunes, anunció la primera ministra Sophie Wilmes.En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson fue acorralado este miércoles por el jefe de la oposición sobre el balance oficial de la covid-19 en el país."¿Cómo se puede llegar a esto?" le espetó el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ante la Cámara de los Comunes semivacía, al alarmarse del número de fallecidos que se "dispara" en las residencias de ancianos. Johnson prometió que el domingo anunciará su estrategia de desconfinamiento. - Recesión "histórica" en la UE - En el terreno económico, la Comisión Europea vaticinó una recesión "histórica" en la UE este año, con una caída del PIB del 7,7% en la zona euro, y un rebote del crecimiento del 6,3% para 2021.Los países más afectados serán Grecia (-9,7%), Italia (-9,5%) y España (-9,4%), debido a su fuerte dependencia del turismo.Y es que este sector, del que dependen más de 300 millones de empleos y 10% del PIB mundial, es uno de los más golpeados por la pandemia, con la restricción prácticamente total de los viajes en el mundo. - El pico en América Latina se hace esperar - Si Europa parece haber superado el pico de la epidemia, el balance es galopante en América Latina y el Caribe, donde se han registrado más de 297.000 casos y más de 16.000 muertos, según un recuento de la AFP realizado en base a datos oficiales. Se espera que el pico de la pandemia se alcance en los próximos días en algunos puntos de la región, por lo que varios países como han decidido prorrogar las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus. La Organización Panamericana de la Salud pidió a los gobiernos que sean "cautelosos" a la hora de aligerar estas medidas, y advirtió que la transmisión "es aún muy alta" en Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro alienta la apertura y desacredita las medidas de prevención, es de lejos el más afectado y registra más de cerca de 115.000 casos y casi 8.000 muertes. Preocupado, Uruguay aumentará el control sanitario en la frontera común.El Banco Central de Brasil sorprendió este miércoles con un recorte de 0,75 puntos porcentuales de su tasa básica, llevándola a un mínimo histórico de 3%, alegando que la coyuntura económica provocada por el coronavirus requiere un "estímulo monetario extraordinariamente elevado".El Fondo Monetario Internacional (FMI), vaticina una caída de 5,2% del PIB de la región por el coronavirus, por lo que, según Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental en la institución, "la región enfrenta el espectro de otra 'década perdida' durante 2015-25".bur/af/jz/piz-gma ------------------------------------------------------------- Trump veta resolución del Congreso que limita sus poderes de guerra en IránWashington, 6 Mayo 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetó el miércoles una resolución del Congreso para limitar su capacidad como mandatario de ordenar una acción militar contra Irán, tal como había anticipado la Casa Blanca al aprobarse el texto en marzo."Esta fue una resolución muy insultante, presentada por los demócratas como parte de una estrategia para ganar las elecciones del 3 de noviembre dividiendo al Partido Republicano", dijo Trump al anunciar su decisión en un comunicado, señalando además que la norma estaba basada en "malentendidos".El Congreso dio la aprobación final de esta inusual limitación presidencial bipartidista el 11 de marzo como respuesta a las crecientes tensiones entre Washington y Teherán. Trump, aparentemente autor del comunicado de este miércoles, señaló en el texto que el Congreso estaba tratando de limitar su uso de la fuerza "para defender a Estados Unidos y a sus fuerzas de un ataque inminente". "Eso es incorrecto", subrayó. "Vivimos en un mundo hostil de amenazas en evolución, y la Constitución reconoce que el presidente debe ser capaz de anticipar los próximos movimientos de nuestros adversarios y tomar medidas rápidas y decisivas en respuesta. ¡Eso es lo que hice!", afirmó.Los partidarios de la resolución alegaron que querían asegurarse de que el Congreso fuera el único con poder de declarar la guerra, como estipula la Constitución de Estados Unidos. Trump ha abogado por reducir la presencia militar estadounidense en el extranjero, pero ha intensificado el tratamiento duro hacia Irán. La administración Trump reimpuso sanciones económicas draconianas a la República islámica tras abandonar el tratado nuclear firmado entre Teherán y las principaeles potencias. Además, en enero, Trump ordenó un ataque con drones en el que fue abatido el general más poderoso de Irán, Qassem Soleimani, en cercanías del aeropuerto de Bagdad.La resolución presentada por la oposición demócrata había sido aprobada a mediados de febrero por el Senado, pese al control republicano de la Cámara alta. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, la adoptó con 227 votos a favor y 186 en contra. bur-ad/llu