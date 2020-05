Taxistas hondureños toman bulevar en demanda de bono ante crisis por pandemia =(Fotos)= Tegucigalpa, 6 Mayo 2020 (AFP) - Cientos de taxistas hondureños invadieron este miércoles un transitado bulevar de Tegucigalpa en demanda de un bono gubernamental, ante la falta de ingresos por el confinamiento ordenado para frenar el coronavirus, que ha dejado cerca de un centenar de muertos en el país.Unos 600 taxistas estacionaron sus vehículos blancos en el bulevar del norte, en el oeste de la capital, donde funcionarios públicos fueron a entregarles bolsas de alimentos con harina de maíz, frijoles, arroz, pasta, café y jabón."Esta comida ayuda bastante pero lo que necesitamos es un bono. Yo con esto no puedo pagar la luz, el agua y el alquiler" de la vivienda, lamentó el taxista José Morgan, de 40 años.El gobierno hondureño impuso un toque de queda nacional para presionar a la población a mantenerse en sus casas con el fin de disminuir el contagio del coronavirus.El toque de queda prohíbe circular al transporte público urbano e interurbano en todo el país. Solo permite los vehículos de carga para el abastecimiento de alimentos.Militares salieron a distribuir bolsas de alimentos, luego de que el gobierno destinara fondos para abastecer 800.000 familias para dos semanas, pero han resultado insuficientes."La señora (dueña de la vivienda) me exige el pago y ya le debo dos meses de alquiler", dijo Morgan a la AFP.Con el confinamiento "se va a salvar el que pueda, el que no pueda se va a morir", Aladino Mejía, de 55 años, en la protesta.El domingo pasado, el gobierno extendió el confinamiento hasta el 17 de mayo, pero permite la circulación de personas un día por semana, en función del último dígito de su cédula de identidad.Honduras es el segundo país centroamericano más afectado por la pandemia, después de Panamá, con 92 muertos en 1.270 casos, lo que equivale a una letalidad superior al 7%. nl/mas/gma