Se prevé tasa negativa en EE.UU. para 2021 en mercado de futuros

(Bloomberg) -- Los operadores de futuros están valorando la posibilidad de tasas de interés negativas en Estados Unidos en cuestión de meses.

Los contratos sobre la tasa de fondos federales extendieron el repunte de esta semana a medida que los niveles de precios se dispararon más allá del nivel 100 en futuros referentes al primer trimestre de 2021, lo que indica rendimientos negativos asociados a las tasas de referencia de EE.UU.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha rechazado constantemente la idea de adoptar tasas de interés negativas. No obstante, esto no detuvo la especulación de operadores, ya que la moderada acción se extendió por los mercados monetarios el jueves. Las opciones eurodólares —comúnmente utilizadas como cobertura contra medidas monetarias de la Fed— cubrían una tasa de política de la Fed tan baja como 45 puntos básicos negativos a mediados de 2021, y los rendimientos a dos años cayeron a un mínimo histórico de 0,1388%.

“No creo que Powell quiera entrar en terreno negativo, pero su actitud apunta a hacer ‘lo que sea necesario’ y por ende sugiere que es una posibilidad”, dijo Todd Colvin, vicepresidente senior de Ambrosino Brothers en Chicago. “Todavía no lo descartaría. Si bien son cosas totalmente distintas, que el petróleo haya llegado a negativo demostró que todo es posible”.

La medida se dio tras un tuit el miércoles por la noche de Jeffrey Gundlach en el que advertía que aumentará la presión para que los fondos federales se vuelvan negativos, un nivel que sería “fatal”. Otros comentaristas del mercado, como Kenneth Rogoff, de Harvard University, también dijeron esta semana que la Fed debería bajar las tasas de interés por debajo de cero.

El contrato de futuros de fondos federales de enero superó los 100,05 el jueves a media mañana, un récord alto, e indica una tasa de política negativa en medio punto básico.

