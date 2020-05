Llegadas de pasajeros a Cancún casi nulas en abril: Gráfico

(Bloomberg) -- Cancún, una ciudad turística favorita de las multitudes estadounidenses para las vacaciones de primavera en la península de México, vio cómo las llegadas de pasajeros internacionales se desplomaron 99,5% en abril, cuando la pandemia de coronavirus eliminó la demanda de viajes. El operador Grupo Aeroportuario del Sureste SAB registró a 7.349 pasajeros desde el extranjero el mes pasado, una fuerte disminución frente a los 1,5 millones que hicieron el viaje en el mismo periodo del año pasado. Los recuentos de llegadas comenzaron a disminuir en marzo después de que algunos gobiernos desaconsejaran realizar viajes al extranjero.

Nota Original:Cancun Passenger Arrivals Almost Ground to Halt in April: Chart

