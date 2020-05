De 5% a 15% de los casos de COVID-19 se reactiva: Estudio chino

(Bloomberg) -- Entre los pacientes chinos recuperados de COVID-19, alrededor de 5% a 15% puede haber dado positivo nuevamente, concluyó un estudio chino.

La tasa de reactivación en China varió entre distintos lugares, y algunas regiones mostraron menos de 1% de estos casos entre los pacientes recuperados, señaló Wang Guiqiang, director del departamento de infección del Peking University First Hospital. Wang reveló las cifras durante una conferencia de prensa realizada el jueves por la Comisión Nacional de Salud de China.

El experto dijo que la mayoría de los pacientes que dieron positivo nuevamente no han mostrado ningún síntoma y que se necesita más investigación para descubrir el motivo de la reactivación.

El temor a una recaída de la enfermedad en pacientes recuperados está creciendo en China, donde el virus surgió en diciembre pasado. No se sabe mucho sobre la razón por la que sucede esto, aunque algunos creen que el problema puede deberse a incongruencias en los resultados de las pruebas.

Más de 82.000 personas se han contagiado con el virus en China, y cerca de 4.600 han muerto, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg News.

