Airbus registra nueve pedidos en abril con mercado sombrío

(Bloomberg) -- Airbus SE logró solo nueve pedidos netos en abril y entregó 14 aviones. Las aerolíneas, desesperadas por obtener efectivo, pospusieron la aceptación de nuevos aviones y redujeron los gastos para hacer frente a una crisis que podría durar varios años.

El fabricante europeo dijo el jueves que su recuento de pedidos para el año hasta abril fue de 299, tras las cancelaciones. Airbus está ante una perspectiva radicalmente diferente a la de hace unos meses, ya que redujo sus metas de producción para este año en aproximadamente un tercio para manejar la caída en la demanda.

La epidemia de coronavirus ha causado una dislocación sin precedentes en el mercado mundial de la aviación. Hay aviones inmovilizados en todo el mundo y las aerolíneas han aplazado la entrega de nuevos aviones mientras buscan rescates para poder sobrevivir. El fabricante de motores Rolls-Royce Holdings Plc redujo el jueves su meta de entrega para aviones de fuselaje ancho en 44% para el año.

Airbus está en medio de un delicado dilema, mientras intenta ofrecer a las aerolíneas la flexibilidad de pedidos que necesitan al tiempo que proteger sus propios ingresos. Guillaume Faury, director ejecutivo, dijo la semana pasada que Airbus está adoptando un enfoque proactivo, hablando constantemente con los clientes y monitoreando de cerca su salud financiera. Dijo que es posible que la compañía tenga que revisar sus metas de producción nuevamente, dependiendo de cómo evolucione el mercado.

En este contexto, el recuento positivo de pedidos en abril es un alivio. Hasta marzo, su archirrival Boeing Co. había perdido más de 300 pedidos este año. Aún así, las cifras de Airbus muestran un mayor impacto de las cuarentenas y la suspensión de viajes de lo que se sintió en marzo, cuando el fabricante con sede en Toulouse, Francia, logró asegurar 21 pedidos netos.

Airbus ha dicho que anticipa más aplazamientos en el segundo trimestre, incluso si las aerolíneas más resistentes siguen luchando contra los problemas de flujo de efectivo. Air France-KLM dijo el jueves que si bien los compromisos de la compañía con Airbus se mantienen, “definitivamente no” está contemplando de pedidos adicionales. IAG SA, propietaria de British Airways, dijo que aplazará las entregas de 68 aviones Airbus y Boeing.

Airbus ha despedido a personal de instalaciones en el Reino Unido y Francia, a medida que busca equilibrar el suministro con la caída de la demanda de sus aviones. Gastó un récord de 8.000 millones de euros (US$8.700 millones) en el primer trimestre, cuando comenzó a tener dificultades con la entrega de aviones a los clientes, y es probable que la caída afecte aún más las reservas este trimestre.

Nota Original:Airbus Logs Nine Jet Orders in April in Sign of Market Gloom

©2020 Bloomberg L.P.