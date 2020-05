Futbolistas más caros de Europa pierden valor durante pandemia

(Bloomberg) -- Los dos futbolistas más valiosos de Europa perdieron más de 20% de su precio de venta potencial cuando la liga francesa decidió cancelar el campeonato debido al coronavirus, según estimaciones de KPMG.

Equipos de las ligas más grandes del continente corren un riesgo similar incluso si continúan sus temporadas, dijo en un informe el equipo encargado del índice Football Benchmark de la firma de contabilidad.

Si bien Paris Saint-Germain ganó el campeonato francés justo cuando el país comenzaba a salir de la cuarentena, el valor de Kylian Mbappe, la estrella internacional de Francia, y del brasileño Neymar cayó en un total combinado de 86 millones de euros (US$93 millones), un impacto de la pandemia de COVID-19.

La competencia de Europa que mueve más dinero, la Premier League inglesa, decidió la semana pasada encontrar una manera de terminar la temporada a medida que los contratos de los jugadores llegan a su término y la preocupación en la industria se intensifica ante la viabilidad de algunos clubes menos ricos. Alemania planea reanudar los partidos, al igual que el fútbol español, mientras que la finalización de la Serie A de Italia sigue en el limbo.

Gran parte del enfoque se ha centrado en los ingresos por transmisión y la venta de entradas, con partidos que se reanudarán en estadios a puerta cerrada. Sin embargo, los jugadores forman parte de los activos más valiosos de los clubes. Por ejemplo, el equipo campeón inglés Manchester City, fue valorado en 1.240 millones de euros en febrero por KPMG.

KPMG estimó que el valor total del equipo PSG cayó 25,4% como consecuencia de la pandemia y la decisión de las autoridades francesas de no llevar a cabo los partidos. El gigante español Barcelona tendrá una disminución mayor, de 28,9%, si La Liga decide cancelar su campeonato. Los jugadores de la principal liga española debían reanudar los entrenamientos esta semana con vistas a un reinicio.

Un problema para Barcelona es que tiene un equipo de mayor edad, en relación con otros clubes, según el informe. También está llegando a término el contrato de su estrella más valiosa, Lionel Messi, que caduca en junio de 2021.

KPMG indicó que las valoraciones de los jugadores han sido erosionadas por tres factores en particular. Los clubes, que se han visto afectados por una pérdida de ingresos desde el comienzo de la pandemia, tienen menos dinero para invertir en nuevos jugadores. Los propios jugadores tampoco han podido entrenar como lo harían normalmente y no poder competir en partidos significa que ya no están a la vista.

Los valores de los jugadores caen aun más si se cancelan las temporadas. Según el informe, el valor combinado de los equipos en las cinco ligas más grandes disminuiría en 26,4% en comparación con febrero, frente a 17,6% si reanudaran los partidos.

Los clubes que están acostumbrados a vender jugadores para que sus modelos de negocio funcionen serán los más afectados, dijo KPMG. Mónaco y Olympique Lyonnais, de Francia, SL Benfica, de Portugal, y Athletic Club Bilbao, de España, tuvieron las mayores ventas de jugadores entre las temporadas 2016/17 y 2018/19, según el informe.

Nota Original:Europe’s Priciest Soccer Players Lose Value During Pandemic

©2020 Bloomberg L.P.