Chile mantiene tasa sin cambios ante peor colapso desde 1983

(Bloomberg) -- El banco central de Chile mantuvo su tasa de referencia cerca de cero a medida que la nación se prepara para su peor crisis económica en casi cuatro décadas.

La junta del banco mantuvo la tasa en un mínimo histórico de 0,5% en su reunión el miércoles y señaló que la política monetaria permanecerá expansiva durante un largo periodo con el fin de apoyar la economía durante la pandemia de coronavirus.

Las empresas en Chile ya venían sufriendo tras meses de disturbios sociales cuando el virus se desató, causando un colapso en el consumo y perjudicando la demanda de exportaciones de cobre del país. El banco central indicó el mes pasado que estima que la economía se contraerá hasta en 2,5% este año, marcando así su peor desempeño desde 1983.

El Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción mucho más pronunciada, de 4,5%. El panorama será aun peor para otras grandes economías de la región, como Brasil y México, según el FMI.

El peso chileno se ha debilitado 19% en el último año, mientras que el índice de referencia cayó a niveles vistos por última vez en 2009.

Los encargados de política monetaria en Chile recortaron la tasa de interés en 1,25 puntos porcentuales en los últimos dos meses. A la par, han llevado a cabo medidas para impulsar la liquidez y reducir los costos de endeudamiento tales como la compra de bonos bancarios locales y la intervención en el mercado cambiario. Simultáneamente, el Gobierno prometió medidas de estímulo fiscal equivalentes a aproximadamente 7% del producto interno bruto.

”Actualmente, el problema no es la tasa de interés”, comentó Vittorio Corbo, expresidente del banco central, por entrevista telefónica previamente a la decisión de hoy. “El banco central ha tenido un enfoque agresivo en Chile. Muchas de las operaciones del banco central tienen que ver con mantener en movimiento el crédito y tener liquidez en el sistema”.

Nota Original:Chile Holds Key Rate Near Zero to Fight Worst Slump Since 1980s

