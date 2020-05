Un raro manuscrito de temas de Bob Dylan podría alcanzar los 19.000 dólares en subasta

LONDRES, 5 mayo (Reuters) - Un manuscrito de 1966, en el que un joven Bob Dylan escribió la letra de una canción de su álbum y otro tema que luego abandonó, salió a la venta en una subasta de Sotheby's desde el martes.

La única hoja de papel muestra las reflexiones creativas del cantante estadounidense mientras escribía "Most Likely You Go Your Way", una de las canciones más memorables del disco.

Sin embargo, lo que hace que este manuscrito sea particularmente interesante es la presencia de una segunda canción abandonada, escrita en 12 líneas en la mitad superior de la página.

Contiene un estribillo repetido sobre "running with the devil", antes de terminar en fragmentos con las palabras: "It's just me and you .. Far from home/ there we were far from calvery (sic)".

El manuscrito está valuado en 12.000 a 15.000 libras (15.000 a 19.000 dólares) y se abrirá a una subasta en línea hasta el 12 de mayo.

El cantante y compositor de 78 años es considerado como la voz de una generación de canciones que capturaron el espíritu de rebelión e independencia de la década de 1960.

Ganó el premio Nobel de Literatura en 2016 por "haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense".

La combinación de texto mecanografiado y manuscrito es típica de los borradores de Dylan de mediados de los 60.

(1 dólar = 0,8026 libras)

(Reporte de Reuters Televisión. Escrito por Alexandra Hudson. Editado en español por Lucila Sigal)