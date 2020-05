Israel proseguirá operaciones en Siria hasta que Irán "se vaya" (ministro de Defensa)

Israel proseguirá sus operaciones en Siria hasta que Irán "se vaya" de este país, aseguró el martes el ministro israelí de Defensa tras una serie de ataques aéreos imputados al ejército israelí en el país árabe.

"Irán no tiene nada que hacer en Siria... y no pararemos hasta que ellos (los iraníes) se hayan ido de Siria", declaró Naftali Bennett, sin reivindicar, no obstante, los recientes ataques aéreos que la prensa siria y las ONG atribuyen a la fuerza aérea israelí en territorio sirio.

