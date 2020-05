Perú levantará en mayo restricciones a minería, otras industrias

(Bloomberg) -- El Gobierno de Perú levantará en mayo las restricciones a la minería y otras industrias, informó el Gobierno en un decreto, a medida que el segundo mayor productor de cobre del mundo comienza a levantar lentamente las medidas de confinamiento.

El trabajo minero y metalúrgico, junto con el turismo, se encuentran entre las industrias y servicios que podrán comenzar a operar este mes bajo medidas especiales de seguridad, según el decreto. El Gobierno dijo que las medidas para contener la pandemia han permitido un control “efectivo” del brote, y que es necesario reiniciar la recuperación económica, evitando, al tiempo, una mayor propagación.

El presidente Martín Vizcarra dijo la semana pasada que cerca de la mitad de la economía está paralizada y que el Gobierno comenzaría lentamente a reanudar la actividad en diferentes sectores para tener alrededor de 90% en funcionamiento en agosto.

El Gobierno estima que la economía del país cayó 39% en abril, informó el periódico Gestión, citando proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

