Pemex respira tras dos semanas de caídas: México Renta Fija

(Bloomberg) -- Por fin, la petrolera estatal de México, Petróleos Mexicanos, tuvo buenas noticias.

Tras perder durante dos semanas por la caída de los precios del petróleo y una segunda rebaja a nivel de basura por parte de Moody’s Investors Service, los bonos de Pemex se recuperaron, registrando un retorno de 2,8% la semana pasada. La razón es sencilla: los precios del crudo Brent subieron casi 20%.

El aumento del precio del petróleo fue suficiente para compensar las ventas forzadas, ya que la rebaja de Moody’s hizo que los índices de grado de inversión descargaran el crédito. No obstante, la deuda de Pemex ha perdido casi un tercio de su valor este año mientras lucha por revertir las caídas de la producción y cumplir con los pagos de más de US$100.000 millones de deuda.

Los inversionistas también evidenciaron cuán mal están las cosas para la petrolera más endeudada del mundo. La compañía reportó una pérdida de US$23.000 millones en el primer trimestre el jueves. La pérdida, que precedió a la caída del precio del petróleo de abril, ya es más alta que las pérdidas totales de US$17.700 millones en 2019.

El mercado mexicano más amplio también tuvo una semana positiva, uniéndose al optimismo sobre los activos globales de mercados emergentes.

”Los bonos del gobierno mexicano denominados en pesos también tuvieron una buena semana, con aumentos a lo largo de los plazos a medida que la moneda se fortaleció y el sentimiento de riesgo se volvió más positivo”, dijo George Lei, estratega FX de Bloomberg. ”Las tasas swap de TIIE bajaron, con recortes de tasas de más de 160pbs para el resto de 2020”.

No se anunciaron nuevas ventas de bonos corporativos durante la semana.

QUÉ VER:

4 de mayo: Remesas, PMI manufacturero Markit México

5 de mayo: reservas internacionales

7 de mayo: inflación

8 de mayo: inversión fija bruta

VENTAS DE BONOS:

No hay próximas ventas

