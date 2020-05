MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 4 al 8 de mayo

BUENOS AIRES, 4 mayo (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina en momentos en que se esperan novedades en torno a la negociación del país con acreedores privados por la reestructuración de deuda soberana por unos 65.000 millones de dólares.

Argentina ofreció a mediados de abril a sus acreedores un recorte de intereses del 62%, un período de gracia de tres años y una quita de capital del 5,4% sobre su deuda a reestructurar.

Datos: 8 de mayo: se cierra la oferta de Argentina

11 de mayo: se comunican los resultados del canje.

22 de mayo: expira el período de gracia para pagar los cupones de bonos que vencieron el 22 de abril.

* "La transacción parece poco tentadora. Con algún esfuerzo se podría mejorar y acercar posiciones", estimó un informe de la consultora Fundación Mediterránea, y estimó que el "resultado más probable es la aceptación parcial sin lograr resolver el problema del endeudamiento externo".

* "Llegarán claves definiciones no sólo por el 'deadline' del viernes 8 de mayo, aún cuando pueda ser prorrogado hasta el límite del '22-M', sino porque las señales desde el 'roadshow' podrían ayudar a evaluar la voluntad de abrir negociaciones. En caso de no confirmarse dicha posibilidad, los bonos profundizarían las caídas ya que aún descuentan un acuerdo de 'último minuto'", dijo Gustavo Ber, economista de estudio Ber.

* "Hay muchos rumores respecto de que las posiciones todavía no se han acercado y hay alguna expectativa a ver si Argentina puede mejorar un poco algunas características de la oferta que son inusuales, por ejemplo no se reconocieron los intereses devengados hasta el momento, eso en general en los canjes de deuda se reconocen", dijo en declaraciones radiales Daniel Artana, de la consultora FIEL, y estimó que "si no mejoran algunas características inusuales de la oferta, va a haber un porcentaje de aceptación bajo".

* La propuesta de reestructuración de deuda probablemente no prospere debido al bajo valor de la oferta, los pocos incentivos para que sea aceptada y que las pérdidas por no optar son bajas, estimó Mariano Sardáns, CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI.

* "El contexto externo y la incertidumbre respecto a la resolución de la reestructuración de la deuda invitan a mantener posiciones conservadoras en términos de inversiones", dijo el Grupos SBS en un informe.

(Reporte de Walter Bianchi Editado por Eliana Raszewski)