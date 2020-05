Atenas despierta de un largo sueño

Atenas, adormecida desde hace más de seis semanas, recobró este lunes parte de su efervescencia, con los ciudadanos regresando a las peluquerías y las tiendas, tan entusiasmados como prudentes, en el primer día de desconfinamiento.

"Tenía muchas ganas de volver a salir, retomar mi vida social y de que me cortaran la barba para no seguir pareciendo un oso", bromeó Alexis Protopappas delante de una barbería del barrio ateniense de Pagrati.

Por las largas avenidas, de nuevo bulliciosas, los capitalinos paseaban bajo el sol, muchos de ellos con guantes y mascarillas para protegerse del coronavirus.

Los peluqueros fueron los primeros en ser visitados, si bien los clientes eran atendidos por orden, para respetar las normas de higiene, mientras que los acompañantes esperaban fuera.

"No podemos recibir a más de cuatro personas al mismo tiempo en nuestro local de 20 m2, dos clientes como máximo, once clientes al día", explicó a la AFP Marie Lavigne, que regenta junto a su pareja la peluquería "Cube Hair Salon", en el barrio de Kolonaki.

La peluquera desinfecta el salón "lo máximo posible" y ha puesto gel hidroalcohólico y guantes a disposición de los clientes.

Tras 2.600 casos y 145 muertos a causa del coronavirus, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, tuiteó el nuevo lema, "Sigamos seguros", en sustitución del manido "Quedémonos en casa".

Los vecinos de la ciudad, libres de salir de casa sin autorización, hacían cola frente a los bancos cercanos a la plaza Syntagma y se paraban a mirar los escaparates de las tiendas de productos no esenciales, que podrán reabrir el 11 de mayo.

Frente al Parlamento griego, los Evezones, con su falda plisada blanca, recuperaron su público a cada cambio de guardia.

Cerca de las bocas de metro, los policías vigilaban que los usuarios respetaban la obligación de llevar mascarilla en el transporte público.

- "Agotados del confinamiento" -

"Los atenienses se pasean hoy porque están agotados del confinamiento, pero no está nada claro que vayan a comprar", consideró Nikos Kontos, propietario de una tienda de electrónica. "No hay que olvidar que muchos están en paro parcial y que no tienen ni el ánimo ni los medios para ir de compras".

"No somos los más desgraciados en esta historia", subrayó Sébastien Fombauron, cuya peluquería "Cube" se ha beneficiado de los 800 euros de ayuda del Estado para cada uno de los dos empleados y de una rebaja del 40% en el alquiler. "Es un buen empujón, y no tenemos deudas, creo que no tardaremos mucho en recuperar el equilibrio".

En la calle Spirou Merkouri, no muy lejos del gran hospital Evangelismos, la librería "Pléyades" revivía, aunque los clientes entraban con cuenta-gotas. "Nuestra actividad cayó un 70% desde el 18 de marzo", explicó el propietario, Alkis Tafemboneras, si bien puso en marcha un sistema de pedidos por internet y entregas a domicilio.

"Necesitábamos reabrir, no tuvimos ningún ingreso en las últimas semanas, mientras que las facturas se van acumulando", señaló por su parte Irini Karra, empleada de la librería "Books and Bean".

En una papelería vecina, Adonis Papadakis, se mostraba contento de que "la actividad se reanude lentamente". Para él, "psicológicamente, el confinamiento no fue fácil de llevar, pero son sobre todo las consecuencias económicas y sociales las que podrían ser dramáticas".

mr-chv/lch/jvb/mb