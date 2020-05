Acreedores dicen que oferta de Argentina por deuda causaría "pérdidas desproporcionadas"

Imagen de archivo de una bandera argentina colgando de una ventana en Buenos Aires, Argentina. 23 abril 2020. REUTERS/Agustín Marcarian

LONDRES, 4 may (Reuters) - Los principales acreedores de Argentina reiteraron el lunes que no aceptarían la oferta del Gobierno del país sudamericano de reestructurar deuda emitida bajo ley extranjera por 65.000 millones de dólares, plantándose ante Buenos Aires, que había dicho que no mejoraría su propuesta.

Grupos de acreedores que incluyen a BlackRock, Fidelity y Ashmore, y los fondos de cobertura Greylock Capital, HBK y Pharo Management, dijeron que querían "dejar en claro" que no apoyarían la propuesta de Argentina de posponer el pago de intereses por tres años y el pagos principales hasta el 2026.

Los grupos dijeron que los términos de la oferta requieren que los bonistas "soporten pérdidas desproporcionadas que no están justificadas ni son necesarias".

El desencuentro está incrementando el riesgo de que Argentina caiga en su novena cesación de pagos de deuda soberana el 22 de mayo, cuando vence un período de gracia por el incumplimiento de pago de intereses.

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, escribió en un artículo de opinión publicado el domingo en el Financial Times que Argentina no tiene recursos para pagar más a sus acreedores, especialmente en un momento en que el coronavirus devasta las exportaciones y los ingresos fiscales.

"En el nuevo mundo Covid-19, no podemos continuar gastando el 20% de los ingresos del Gobierno o más en pagos de deuda, como efectivamente han pedido algunos acreedores. Es simplemente imposible", dijo Guzmán, que agregó que "el tiempo para las ilusiones terminó".

La oferta de Argentina incluye un período de gracia de tres años, un recorte del 5,5% del capital y una reducción del 62% en el pago de intereses. Esto deja a los bonistas con un cupón de bono promedio de 2,3%, comparado con la tasa promedio actual de 7%.

Por el momento se han formado tres principales grupos de acreedores de Argentina. Uno incluye a AllianceBernstein, Amundi, Ashmore, BlackRock, BlueBay. Fidelity y T.Rowe Price.

Otro, el Comité de Acreedores de Argentina, está compuesto por el especialista en deuda en riesgo Greylock Capital, como también fondos mutuos, oficinas familiares, aseguradoras y administradores de activos.

El Exchange Bondholder Group, que posee más de 4.000 millones de dólares en bonos argentinos, tiene a los fondos de cobertura HBK Capital Management, Monarch Alternative Capital y Pharo Management entre sus miembros.

En su nuevo rechazo a la oferta argentina el lunes, los grupos dijeron que "está cada uno preparado para trabajar de manera constructiva con Argentina cuando su gobierno esté preparado para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los actuales desafíos financieros de la República".

(Reporte de Marc Jones y Karin Strohecker; editado en español por Maximilian Heath y Walter Bianchi)