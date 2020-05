LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 13:00

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Sábado 2 de mayo de 2020

_______________________

PRIMERA PLANA

_______________________

AMS-GEN VENEZUELA-MERCENARIO ESTADOUNIDENSE

MIAMI - Unos 300 voluntarios fuertemente armados planeaban ingresar furtivamente a Venezuela y desatar una rebelión popular que derivaría en el arresto del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué podía salir mal? Resultó que casi todo. El líder de la conspiración está encarcelado en EEUU por cargos de narcóticos y su asesor exBoina Verde enfrenta cuestionamientos acerca de sus visitas a campamentos secretos de entrenamiento en Colombia. Por Joshua Goodman. 3349 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUN-GEN CORONAVIRUS

BARCELONA — Los españoles llenan calles, plazas y parques para hacer ejercicio al aire libre y gozar del clima primaveral por primera vez en siete semanas, mientras los niños alemanes disfrutaban de los parques infantiles, a medida que varios países de Europa occidental relajaban gradualmente las restricciones de confinamiento social por la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, Rusia y Pakistán reportan sus mayores picos en contagios diarios de infecciones nuevas, una señal más de que la pandemia dista de terminar. Por Joseph Wilson, David Rising y Jim Heintz. 626 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

—CORONAVIRUS-ITALIA: Baja sustancialmente el número de camas ocupadas por enfermos de COVID-19 en Italia

—CORONAVIRUS-NUEVA YORK ANCIANOS: Centro geriátrico de NY reporta 98 muertes ligadas al virus

—CORONAVIRUS-ENERGIAS RENOVABLES: La pandemia siembra dudas sobre los proyectos de energía solar y eólica en EEUU

—CORONAVIRUS-AFRICA: África supera los 40.000 casos confirmados de coronavirus

—CORONAVIRUS-CHINA: China reporta un único contagio de coronavirus

—CORONAVIRUS-INDIA-CARCELES: Aumento de virus en prisiones en India preocupa a expertos

EUR-GEN CORONAVIRUS-ESPAÑA

BARCELONA - Miles de españoles se levantan temprano para abrocharse las zapatillas por primera vez en siete semanas de encierro después de que el gobierno pusiera fin a la prohibición de hacer ejercicio al aire libre. Muchos tomaron precauciones adicionales para relajar los músculos desacostumbrados y evitar un esguince de tobillo que arruinaría la alegría de recuperar el ejercicio fuera de casa. Por Joseph Wilson. 567 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN NORCOREA-KIM

SEÚL - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, aparece en público por primera vez en 20 días, poniendo fin a una ausencia que había provocado conjeturas a nivel mundial sobre que podría estar gravemente enfermo. La posibilidad de inestabilidad entre los altos niveles del gobierno plantea dudas inquietantes sobre el futuro de la hermética nación con armamento nuclear, mientras la diplomacia entre Kim y Donald Trump lleva meses estancada. Por Kim Tong-Hyung. 935 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

SOLAMENTE EN AP

_______________________

REP-INM CORONAVIRUS-ITALIA-LOS INVISIBLES

CASTEL VOLTURNO, Italia - Antes de que el brote de coronavirus sumiera a Italia en una crisis, decenas de miles de migrantes indocumentados africanos ganaban apenas lo suficiente para subsistir como jornaleros, prostitutas, empleados de peluquería o braceros estacionales en los campos. Tras dos meses de encierro en un pueblo infiltrado por la mafia al norte de Nápoles, su existencia se ha vuelto aún más precaria: sin trabajo, comida ni esperanzas. Por Trisha Thomas. 725 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-FRANCIA-DUELO FOTOS

PARÍS - Mientras sus manos enguantadas manipulaban un cadáver tras otro, sellados en bolsas de doble capa para su cremación, un enterrador parisino se preocupaba cada vez más por el futuro tras la pandemia del coronavirus. Por John Leicester. 563 palabras. AP Foto. ENVIADO

_______________________

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

_______________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-MEXICO-AGRESION

CIUDAD DE MÉXICO — Grupos de personas agredieron a personal médico de un hospital de una zona conurbana de la capital mexicana, alegando que no se les proporcionaba información sobre sus familiares enfermos con coronavirus. Imágenes que circulan en redes sociales los muestran invadiendo un hospital donde hay varios cuerpos en bolsas mortuorias, uno de ellos parcialmente descubierto. Por Carlos Rodríguez. 374 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN PUERTO RICO-SISMO

SAN JUAN - Un sismo de magnitud 5,5 sacude el sur de Puerto Rico, estremeciendo a muchos en sus camas en una isla donde algunas personas aún permanecen en refugios por terremotos ocurridos este año. No hubo informes inmediatos de víctimas. Por Dánica Coto. 243 palabras. ENVIADO.

_______________________

ESTADOS UNIDOS

_______________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-PROTESTAS

SIN PROCEDENCIA - La imagen de manifestantes con armas se ha repetido en algunas protestas que reclaman el fin de las restricciones ligadas al coronavirus. Pero la participación de una milicia armada en una enfurecida protesta en la cámara estatal de Michigan el jueves ha supuesto una escalada que provocó condenas y colocó bajo el foco la práctica de portar armas en este tipo de actos. Por Sara Burnett. 692 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-GEN CORONAVIRUS-ESTADOS-PRUEBAS

TALLAHASSEE, Florida - Un análisis de The Associated Press halla que a medida que los estados comienzan a relajar sus medidas de encierro, la mayoría de los estados no cumplen con los niveles mínimos de pruebas de coronavirus sugeridos por el gobierno federal y recomendados por investigadores de salud pública. Por Christina A. Cassidy, Matthew Perrone, Jason Dearen y Nicky Forster. 511 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-INM CORONAVIRUS-INMIGRANTES DETENIDOS

DARTMOUTH, Massachusetts - Unos 10 inmigrantes detenidos por las autoridades federales que se negaron a someterse a tests de COVID-19 causan daños graves en un centro de detención en Massachusetts.

_______________________

MUNDO

_______________________

MOR-GEN SIRIA

BEIRUT - Un primo del presidente Bashar Assad que ha sido una fuente de apoyo a su gobierno publicó esta semana un video en Facebook que expuso lo que podría ser una grieta en la familia de Assad, que ha gobernado Siria durante casi 50 años. En el video, el primo le pide al mandatario que intervenga para evitar el colapso de su principal compañía de telecomunicaciones por lo que llamó impuestos excesivos e “injustos”. Por Sarah El Deeb. 325 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

DEPORTES

_______________________

DEP-BEI CORONAVIRUS-UMPIRES

NUEVA YORK - Las Grandes Ligas prescindirían del uso de la repetición en video para revisar las decisiones polémicas en 2020, como parte de un acuerdo que contempla la manera en que serán remunerados los umpires durante una campaña abreviada o incluso cancelada por la pandemia de coronavirus. Por Ben Walker. 351 palabras. AP Foto. ENVIADO

_______________________

ESPECTACULOS Y CULTURA

_______________________

EUR-GEN BORIS JOHNSON-BEBE

LONDRES - El primer ministro británico y su prometida Carrie Symonds nombran a su bebé Wilfred Lawrie Nicholas Johnson en honor a sus abuelos y los médicos que salvaron la vida de Boris Johnson cuando estaba hospitalizado con COVID-19. 275 palabras. AP Foto. ENVIADO.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

EN TWITTER:

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos