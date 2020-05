India ordena que todos los trabajadores tengan una aplicación de seguimiento por el coronavirus

Trabajadores migrantes, que quedaron varados en el estado occidental de Gujarat debido a un bloqueo impuesto por el gobierno para prevenir la propagación de la enfermedad coronavirus (COVID-19), esperan para abordar un tren en una estación de ferrocarril para salir hacia su estado natal de Uttar Pradesh, en Ahmedabad, India. 2 de mayo de 2020. REUTERS/Amit Dave

Por Sankalp Phartiyal

NUEVA DELHI (Reuters) - La India ordenó a todos los empleados, públicos y privados, que usen una aplicación de rastreo de contactos con respaldo del gobierno y que mantengan el distanciamiento social en los lugares de trabajo, cuando empiece a suavizar algunas de sus medidas de bloqueo en los distritos menos afectados por el coronavirus.

El gobierno del primer ministro Narendra Modi dijo el viernes que India, que tiene la segunda población más grande del mundo detrás de China, prolongará el confinamiento nacional por otras dos semanas a partir del lunes, pero permitirá "un considerable relajamiento" en las áreas de menor riesgo.

India lanzó el mes pasado la aplicación Aarogya Setu (Puente de salud), un sistema basado en Bluetooth y GPS que alerta a los usuarios que pueden haber estado en contacto con personas que luego dan positivo en COVID-19.

"El uso de Aarogya Setu será obligatorio para todos los empleados, tanto privados como públicos", dijo el Ministerio del Interior a última hora del viernes.

Los jefes de las empresas serán responsables "de asegurar el 100% de cobertura" entre los empleados.

Funcionarios del Ministerio de Tecnología y un abogado que elaboró la política de privacidad para Aarogya Setu dijeron a Reuters que la aplicación tiene que estar en al menos 200 millones de teléfonos para que sea eficaz en una población de 1.300 millones.

La aplicación ha sido descargada alrededor de 83 millones de veces en total en un país con una base de usuarios de teléfonos inteligentes de unos 500 millones, según el Ministerio de Tecnología.

El uso obligatorio de la aplicación está suscitando preocupación entre los defensores de la privacidad, que dicen que no está claro cómo se utilizarán los datos y que subrayan que la India carece de leyes de privacidad que regulen la aplicación.

"Esta medida debería estar respaldada por una ley específica que ofrezca una sólida cobertura de protección de datos y que esté bajo la supervisión de un organismo independiente", dijo Udbhav Tiwari, asesor de política pública de Mozilla.

