ADVISORY HEALTH-CORONAVIRUS/USA-FLYOVER

US military fly over Washington DC to honor front line workers

Start: 02 May 2020 15:43 GMT

End: 02 May 2020 15:47 GMT

WASHINGTON, D.C. - To honor front line workers during the coronavirus pandemic, the U.S. Navy's Blue Angels and the Air Force's Thunderbirds fly over Washington, D.C.; Baltimore, Maryland; and Atlanta, Georgia.

Restrictions:

BROADCAST: NO USE USA. NO USE CNN. NO USE VOA.

DIGITAL: NO USE DIGITAL.

Source: NBC

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com