(Bloomberg) -- Telefónica SA ha notificado a Millicom International Cellular SA que presentará una demanda contra la compañía por no cumplir un acuerdo de US$570 millones para la compra de su unidad costarricense.

Telefónica dijo que presentará la demanda en Nueva York una vez que los tribunales locales comiencen a aceptar demandas que no sean de emergencia, dijo el operador con sede en Madrid en una presentación regulatoria el miércoles.

Millicom acordó adquirir tres operadores centroamericanos de Telefónica el año pasado por US$1.650 millones en total. Las ventas de las unidades en Nicaragua y Panamá se completaron el año pasado, mientras que el acuerdo costarricense estaba en espera de aprobación regulatoria y se estimaba su finalización el 1 de mayo.

Telefónica asevera que se han ejecutado las aprobaciones regulatorias necesarias y que Millicom no ha cumplido con sus obligaciones.

Un representante de Millicom no formuló comentarios inmediatos.

Telefónica había emprendido la venta de las unidades como parte de su esfuerzo por recaudar fondos para reducir la deuda y retirarse de los mercados más pequeños. A principios de este año, contrató a bancos para evaluar la venta, cotización o la búsqueda de un inversionista para otros mercados latinoamericanos, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento, aunque la pandemia de COVID-19 y las cuarentenas han dificultado los acuerdos.

Nota Original:Telefonica Tells Millicom It’s Suing Over Caribbean Deal

