(Bloomberg) -- El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que el sector privado impulsará la recuperación de la nación de la pandemia de coronavirus, en medio de señales de que está tomando la delantera en una lucha por el presupuesto federal.

El Gobierno no gastará recursos en rescatar a grandes empresas y los programas de infraestructura a gran escala anteriores, financiados con gasto público, no funcionaron, dijo Guedes el miércoles durante un evento en línea con ejecutivos del sector minorista. El Congreso de la nación respalda las reformas económicas, aseguró, y agregó que tiene todo el apoyo del presidente, Jair Bolsonaro.

La administración de Bolsonaro está en una encrucijada sobre la política económica que ha enfrentado a Guedes con otros funcionarios y políticos que piden más estímulos en medio de la pandemia de coronavirus. La semana pasada, el jefe de gabinete de Bolsonaro, Walter Braga Netto, dio a conocer un plan de 10 años que implica al menos 30.000 millones de reales (US$5.400 millones) en gasto público. Sin embargo, poco después, el presidente determinó que la propuesta se reestructuraría conforme a la estrategia fiscal de Guedes, según personas familiarizadas con las discusiones. Está en juego la estrategia para ayudar a una economía que puede contraerse un 5% este año.

Brasil puede utilizar sus reservas internacionales para reducir deuda, pero no para construir infraestructura, afirmó Guedes. El Gobierno está permitiendo que la moneda brasileña, que se ha debilitado más de 25% frente al dólar estadounidense en lo que va del año, encuentre su punto de equilibrio, dijo el ministro, y agregó que todavía tiene la misma determinación y entusiasmo de siempre.

