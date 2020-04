(Bloomberg) -- Kenia ha decretado medidas de aislamiento para uno de los mayores campamentos de refugiados del mundo, pese a que las agencias humanitarias advirtieron que carece de infraestructura para hacer frente a un posible brote de coronavirus.

Todos los movimientos de entrada y salida de Dadaab, hogar de más de 220.000 personas que viven en alojamientos improvisados, así como en el campamento más pequeño de Kakuma, al noroeste de Kenia, quedan prohibidos a partir del miércoles, según el Ministerio del Interior de Kenia. La medida es una ampliación del confinamiento parcial de 21 días en todo el país que se impuso la semana pasada.

Con solo un centro de salud dedicado a Covid-19 en Dadaab, “un posible brote del coronavirus sería un desastre”, dijo Philippa Crosland-Taylor, directora de país de la organización de ayuda CARE, en un comunicado. El campamento “carece de infraestructura de salud para hacer frente a un brote”, dijo.

Dadaab, situado cerca de la frontera con Somalia, abrió hace casi treinta años y es el hogar de somalíes en su mayoría de origen étnico que cruzaron a Kenia para huir de la guerra civil, la sequía y la hambruna. Si bien el Gobierno de Kenia a menudo ha amenazado con cerrar los campamentos, nunca lo ha hecho. La mayoría de las instalaciones en los asentamientos son operadas por organizaciones humanitarias internacionales.

Nota Original:One of the World’s Largest Refugee Camps Is Placed on Lockdown

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.