(Bloomberg) -- El aumento de los precios de la carne en Estados Unidos pone de relieve la presión bajo la que se encuentran los empacadores de carne para mantener abiertas las plantas de faenamiento, incluso mientras cientos de trabajadores se contagian de COVID-19.

El precio al por mayor de la carne de res estadounidense se elevó 6% a un récord de US$330,82 por 100 libras (poco más de 45 kilos), un alza de 62% frente a su mínimo en febrero, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Los precios del cerdo aumentaron 5,7% a US$88,49 por 100 libras, el más alto desde noviembre.

Las alzas se produjeron después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva exigiendo que las instalaciones de faenamiento permanecieran abiertas.

Debido al virus, el faenamiento de animales se encuentra 40% por debajo del nivel necesario para procesar la totalidad del ganado que llega al mercado, señaló Arlan Suderman, economista jefe de materias primas de INTL FCStone, en Kansas City.

“Las plantas de procesamiento en general estuvieron a favor de la orden ejecutiva que les daría cobertura de responsabilidad al reabrir”, dijo Suderman. “Sin embargo, la orden aún no resuelve el problema del absentismo de los empleados”.

Al menos 20 trabajadores en el sector de procesamiento de carne y alimentos han muerto y 5.000 han dado positivo por coronavirus o se han visto obligados a hacer cuarentena debido al COVID-19, según la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y del Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés).

Nota Original:Beef Prices Hit Record With Trump Ordering Plants to Stay Open

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.