(Bloomberg) -- Ante los millones de personas que se han quedado sin trabajo o que dependen ahora del Gobierno para sus ingresos, los inversores centrados en políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, de sus siglas en inglés) se preparan para examinar los sueldos de los ejecutivos como nunca antes.

Si bien varias compañías ya habían comenzado a vincular la compensación de los altos directivos con su desempeño en temas sociales y ambientales antes de este año, la idea está cobrando mucha más relevancia durante la pandemia de coronavirus, según la gestora de activos Nuveen LLC, de US$1,1 billones. Las consecuencias económicas de la propagación de la pandemia de Covid-19 harán que los inversores cuestionen la estructura existente de la remuneración ejecutiva y cómo incentivar a los jefes corporativos para que se centren más en los problemas ambientales, sociales y de gobernanza, dijo Peter Reali, ejecutivo de Nuveen afincado en Nueva York.

“Ningún plan de compensación quedará sin cambios tras la COVID-19”, manifestó Reali. “Las empresas no pueden permitirse el lujo de ignorar la compensación en cuanto a contexto social, y el virus solo fomentará la conversación entre los inversores sobre cómo la ESG debería afectar los salarios, las bonificaciones y los incentivos para ejecutivos”.

La crisis mundial más profunda desde la Gran Depresión, por la que las empresas han despedido a trabajadores o los han dado de baja, asignándolos a programas cubiertos por el Estado, ha agravado la desigualdad económica y social, desde Estados Unidos a Italia. En este contexto, se prestará más atención a los pagos de ejecutivos que nunca, al igual que las mediciones por las que se califica a los ejecutivos: ¿se alienta a los directivos a pensar solo en el precio de las acciones de la compañía, o están también atentos a cómo tratan a sus empleados y al medio ambiente?

Empresas de todo el mundo, como Barclays Plc, L’Oréal SA y Renault SA, han reducido la compensación de los altos ejecutivos en las últimas semanas debido a las pérdidas de la pandemia mundial.

Scott Minerd, director de inversiones de Guggenheim Investments, dijo en un comentario el domingo que “los hogares más vulnerables económicamente están sufriendo la mayoría de los despidos” y un repunte económico tibio podría conducir a una “revuelta populista para abordar la desigualdad masiva de ingresos y riqueza” en EE.UU. Pronto “aumentará la presión a los políticos para que refuercen la red de seguridad social y cosas como la atención médica y la seguridad laboral, y tal vez incluso para que introduzcan un salario digno garantizado”, manifestó.

La Red Internacional de Gobernanza Corporativa, liderada por inversores que gestionan activos por US$54 billones, dijo la semana pasada que el pago a ejecutivos “debe reflejar la experiencia de la fuerza laboral en general, particularmente en relación con los despidos de personal, programas de baja, reducciones de nivel de pago o concesión de bonificaciones”. Las políticas de remuneración deben “buscar un trato equitativo del personal con el de la alta gerencia ejecutiva y el sacrificio financiero debe compatirse adecuadamente”.Vincular el pago ejecutivo a los objetivos de ESG no es una idea nueva: un análisis de Bloomberg del año pasado reveló que 500 corporaciones en todo el mundo, desde Danone SA a General Motors Co., ya lo hacen hasta cierto punto, pero el coronavirus acelerará la tendencia. Y hay mucho margen de mejora: Deloitte dijo a principios de este mes que solo el 14% de las empresas en una encuesta a 350 ejecutivos mundiales vinculan actualmente la compensación de los altos líderes con los objetivos de sostenibilidad ambiental.

