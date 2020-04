(Bloomberg) -- Las fotografías dieron la vuelta al mundo: cientos de prisioneros salvadoreños tatuados usando solo ropa interior, apiñados en el piso de cemento en un abrazo forzado uno tras otro. Ante la evidente amenaza de un contagio viral, y sin mencionar la preocupación por derechos humanos de los reclusos, las imágenes parecían haber sido divulgadas sin autorización.

Pero fueron dadas a conocer por la oficina del presidente Nayib Bukele cuando anunció un estado de emergencia en las cárceles, prometió el uso de “fuerza letal” y se comprometió a desmantelar las tristemente famosas pandillas que compiten con él por el control de su país de 6,5 millones de habitantes.

Fue solo la última muestra de poder del joven presidente, que lleva en el cargo menos de un año, cuyo estilo de asumir el control total le ha valido una gran cantidad de partidarios en el país y mucha preocupación allí y en otros lugares.

La especialista salvadoreña en seguridad Jeannette Aguilar lo considera populismo punitivo. Según ella, Bukele toma estas medidas en el contexto de su estilo del uso de los medios y la publicidad para congraciarse con la opinión pública.

La oficina de la presidencia no respondió a una solicitud de comentarios.

Esta semana se instalaron losas de metal sobre las puertas de las celdas de la cárcel para evitar que los reclusos se comunicaran con otros presos. Esto se debió a que los asesinatos, que habían caído a un mínimo histórico en marzo, se dispararon el fin de semana pasado. Unas 24 personas fueron asesinadas el viernes, uno de los días con más homicidios desde que Bukele asumió el cargo, en junio pasado. El viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, dijo que las órdenes de homicidio probablemente provenían desde dentro de las cárceles e insistió en que “no va a entrar ni un rayo de sol a ninguna celda”.

Todo esto sucede mientras Bukele libra una batalla contra el Congreso y la Corte Suprema por su manejo de la pandemia.

En un principio, el presidente recibió cautelosos elogios por sus rápidas medidas. Bukele fue el primer presidente en el hemisferio occidental que prohibió a todos los extranjeros ingresar al país y declaró cuarentena nacional para evitar la propagación de la COVID-19.

Bukele, de 38 años, asumió la presidencia de El Salvador, que se encuentra entre los países más violentos del mundo, prometiendo tomar fuertes medidas contra la delincuencia; y ha gozado de índices de aprobación cercanos a 90%, emitiendo órdenes con frecuencia a través de Twitter y utilizando las redes sociales para llegar a los votantes.

Nota Original:Stripped Prisoners on Floor Latest Tool of Salvadoran President

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.