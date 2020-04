(Bloomberg) -- Brasil está subiendo en el ranking de los países más afectados por el coronavirus y se convirtió en el tercer país con el mayor número de muertes reportadas en las últimas 24 horas, después de Estados Unidos y el Reino Unido.

El total de muertes relacionadas con el virus superó las 5.000, de las cuales 474 se registraron el martes. A diferencia de otras partes del mundo, la curva de nuevos casos en Brasil está aumentando, dijo el ministro de Salud, Nelson Teich, en una conferencia de prensa el martes. Hasta el martes, el país había registrado casi 72.000 casos positivos, 5.017 muertes y una tasa de letalidad de 7%.

Cuando se le preguntó durante la misma conferencia de prensa sobre el aumento de muertes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió: “¿Y qué? ¿Qué quieren que haga al respecto? antes de bromear diciendo que aunque su segundo nombre significa mesías en portugués, “No puedo hacer milagros”.

El líder se ha negado a seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud para combatir el virus durante todo el brote. En el frente interno, criticó a los gobernadores que pidieron cuarentenas, despidió a su ministro de Salud por abogar en favor de las restricciones y medidas de contención. Como gesto de rebeldía, salió a la calle sin máscara protectora, estrechó manos y visitó panaderías y mercados atestados de gente.

A pesar de que cada vez más brasileños son víctima del virus, algunas empresas de todo el país han seguido el ejemplo de Bolsonaro. La tienda de ropa popular Hering anunció el martes que reabriría de inmediato sus 104 tiendas, y ya más de 50 centros comerciales han abierto sus puertas a multitudes de consumidores enmascarados.

En otros lugares del país, el brote está devastando los frágiles sistemas de salud: los hospitales están abrumados y escasean las camas y los ventiladores. Algunos líderes locales, incluidos los gobernadores de los estados de Ceará y Sao Paulo y el alcalde de Río de Janeiro, han extendido sus períodos de cuarentena para hacer frente al daño cada vez mayor infligido por lo que el presidente había calificado en un momento como “una pequeña gripe”.

