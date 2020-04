(Bloomberg) -- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno monitorea la disponibilidad de camas, ventiladores y capacidad hospitalaria todos los días.

“No hay ahora nada que temer sobre que no tengamos camas, equipos, medicinas, médicos para atender a los enfermos”

Principales hospitales de CDMX alcanzan límite de capacidad

Dijo que el 58% de las camas en “hospitalizacion general” en Ciudad de México están ocupadas, comparado con un 21% a nivel nacional. Hospitales privados que se asociaron con el gobierno para absorber pacientes sin covid del sector de salud público han proporcionado 104 de las 3,115 camas disponibles bajo dicho acuerdo.

Infecciones pulmonares agudas en México se disparan 50%

Otros temas

El gobierno evaluará si algunos municipios sin casos confirmados de covid-19 pueden reanudar las actividades el 17 de mayo, según datos de los próximos días: AMLO

México está trabajando junto con EE.UU. y Canadá para establecer la fecha y las medidas necesarias para reiniciar la “cadena productiva” entre los tres países.

“Ya estamos trabajando en esto, la secretaría de Economía, la secretaría de Hacienda. Hay comunicación con autoridades económicas y comerciales de Estados Unidos y Canadá”

Recaudación de impuestos

El presidente dijo que la recaudación de impuestos ha aumentado de enero a abril de este año en comparación con el mismo período de 2019 y proporcionará un informe detallado el lunes.

“En términos reales, si no aumenta, no cae de lo que obtuvimos en el mismo período (el año pasado). En términos nominales es más, tenemos más recursos”

López Obrador dijo que esto es posible debido a la disposición de los deudores de ponerse al día y de poner fin a la “condonación de impuestos y a los privilegios fiscales”. Dijo que el gobierno procederá legalmente contra las empresas que no están pagando impuestos.

