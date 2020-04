(Bloomberg) -- Según una encuesta de UBS Global Wealth Management, la mayoría de los inversores más ricos del mundo están esperando a que la renta variable caiga aún más antes de volver a comprar, debido al temor por el impacto de la pandemia en la economía mundial.

De los inversores y los propietarios de negocios encuestados con al menos US$1 millón en activos invertibles o en ingresos anuales, el 61% quiere ver una caída de la renta variable de entre el 5% y el 20% antes de comprar, mientras que el 23% dice que ya es un buen momento para hacerlo. Un 16% dice que este no es el momento de comprar acciones ya que estamos en un mercado bajista.

Las personas de alto patrimonio neto son cautelosas respecto a los activos de riesgo, y el 60% dice que es muy probable que haya una recesión mundial en los próximos 12 meses, según mostró la encuesta de abril de UBS. Aun así, siguen siendo positivos en gran medida sobre las perspectivas a largo plazo.

Las estrictas medidas de confinamiento destinadas a frenar la propagación del coronavirus en las principales economías han golpeado las empresas y disminuido la demanda, lo que aumenta significativamente las posibilidades de una recesión este año. Si bien las acciones han avanzado más de un 20% desde los mínimos de marzo, siguen muy por debajo de los máximos de 2020. Las acciones defensivas han liderado el repunte, lo que algunos consideran una señal bajista, mientras que la encuesta de Bank of America Corp. de este mes mostró un posicionamiento de efectivo en el nivel más alto desde los atentados terroristas del 11 de septiembre.

La participación de inversores estadounidenses que se muestran optimistas sobre su propia economía a corto plazo cayó al 30% en la encuesta de UBS, frente al 68% en el período hasta principios de enero. En comparación, alrededor del 55% de los inversores asiáticos tenían una perspectiva positiva. La perspectiva optimista a seis meses para las acciones estadounidenses también registró la mayor caída en relación con otras geografías.

“Si bien el optimismo de los inversores a corto plazo en todo el mundo ha disminuido significativamente, los niveles parecen alinearse regionalmente con el ciclo pandémico”, dijo Paula Polito, vicepresidenta de división en UBS Global Wealth Management. “En Asia, donde la crisis y la mitigación de Covid-19 ocurrieron antes, los inversores parecen ser un poco más optimistas sobre la renta variable en la región. Por el contrario, el optimismo parece menor en Estados Unidos, que actualmente está atravesando un vértice en la crisis”.

Casi la mitad de los participantes de la encuesta no planean ajustar sus participaciones y el 37% planea invertir más, mientras que solo el 16% está reduciendo sus inversiones.

UBS encuestó a 2.928 inversores y 1.180 propietarios de negocios entre el 1 y el 20 de abril.

Nota Original:World’s Richest Are Waiting for New Dip in Stocks Before Buying

