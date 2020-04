(Bloomberg) -- Los estadounidenses optan cada vez más por no casarse, pese a las ventajas que ofrece el matrimonio, como una mejor salud.

La tasa cayó un 6% en 2018 respecto a 2017 a 6,5 personas por cada 1.000 habitantes, posiblemente la más baja en cualquier año desde 1867, según un nuevo informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

Según el informe, las tasas de matrimonio fluctúan con los ciclos económicos: por ejemplo, estas se desvanecieron durante la Gran Depresión y luego repuntaron en el auge posterior a la Segunda Guerra Mundial. También llevan en un declive general desde 1980: más personas se casaron en 1946 -2,3 millones- que en 2018 -2,1 millones- a pesar de que había 200 millones menos de estadounidenses después de la guerra.

Hay muchas razones que explican este cambio, entre ellas la introducción del divorcio por diferencias irreconciliables en la década de 1970, el auge entre las mujeres en la participación de la fuerza laboral y el consiguiente aumento del poder adquisitivo así como una mayor carga de deuda y de precios de la vivienda a medida que las ganancias de ingresos se estancaron.

Otra influencia es la creciente importancia de la educación como “seguro contra un mal matrimonio”, según un estudio de la Reserva Federal de 2015. “A medida que las mujeres continúan su educación, la diferencia de ingresos entre los cónyuges se reduce, lo que lleva a matrimonios más inestables y, a su vez, una mayor demanda de educación”, según el estudio.

