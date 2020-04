(Bloomberg) -- Los datos oficiales sobre el número de muertes por COVID-19 en Perú no incluyen todas las muertes potenciales, dijo el Ministro de Salud, Víctor Zamora, luego de un informe de que el virus ha matado a cientos de personas más en Lima de lo que el gobierno ha anunciado.

El subregistro de muertes ocurre en todos los países y Perú no es una excepción, dijo Zamora a periodistas en Lima, de acuerdo con un video transmitido por la televisión estatal. Negó que el gobierno esté manipulando la información sobre las muertes por coronavirus. Aún así, los datos oficiales están incompletos y fracturados, a pesar de las mejoras realizadas durante la crisis de salud, dijo.

El sitio web de noticias de investigación IDL-Reporteros dijo el martes que los dos crematorios más grandes de Lima incineraron a 1.073 personas que murieron por coronavirus, o el virus era la causa sospechada de la muerte, al 26 de abril. Eso se compara con 330 muertes en Lima confirmadas por el gobierno.

Las muertes confirmadas de Perú por el virus llegaron a 854 el lunes, la mayor cantidad en Sudamérica después de Brasil y Ecuador. La cifra solo incluye casos en los que las pruebas de laboratorio han confirmado que el coronavirus fue la causa de la muerte y excluye los casos sospechosos, dijo Zamora. No dio un número de presuntas muertes por el virus.

Debido a las presiones de la epidemia, el registro de defunciones será menos preciso y, en algunos casos, incluirá al coronavirus como la causa sospechosa por error, dijo la viceministra de Salud, Nancy Zerpa. Los datos de mortalidad serán revisados y corroborados una vez que haya pasado la epidemia, dijo.

