(Bloomberg) -- Los británicos que acaban de graduarse podrían enfrentarse a un muy difícil mercado laboral, visto por última vez en la década de 1980, cuando se sumen a la fuerza laboral por primera vez.

Las personas que comienzan sus carreras en medio de una recesión económica sufren un impacto negativo hasta ocho años después, según Laura Gardiner, directora de investigación de Resolution Foundation. Según los análisis de crisis anteriores realizados por el centro de estudios es más probable que estos trabajen en ocupaciones con salarios más bajos y que se queden atrapados con salarios reales deprimidos, pese a tener niveles educativos más altos.

Las restricciones actuales a la actividad probablemente no serán las últimas, según un informe distinto del Instituto de Asuntos Económicos publicado el miércoles. La pandemia de coronavirus podría durar dos años, llegando en una serie de oleadas, de las cuales la segunda podría causar el mayor daño, dijo. El impacto incluirá una contracción económica significativa, una crisis de deuda y una retirada de la globalización.

El desempleo en el Reino Unido alcanzó un máximo de casi el 12% durante el Gobierno de Margaret Thatcher en 1984, una tasa que se igualará este año si las medidas de aislamiento para frenar la propagación del virus, dicen los economistas. Algunos de los principales empleadores han cancelado o retrasado los programas de contratación, ya que las empresas de todo el país se ven obligadas a suspender o despedir el personal que ya tienen.

Para los jóvenes que buscan trabajo, el daño podría ser peor que durante la crisis financiera de hace apenas diez años, cuando muchas empresas optaron por recortar salarios en lugar de empleos. En contraste, los puestos de baja cualificación y de recién graduados ahora se están destruyendo debido a las medidas para hacer frente a la pandemia, dijo Gardiner en un seminario web organizado por la Confederación de la Industria Británica el martes.

“Pensamos que nos habíamos librado de los enormes aumentos de desempleo después de la última recesión, pero podríamos volver a los años ochenta, especialmente cuando consideramos que los trabajos en los que los jóvenes tienden a comenzar sus carreras son exactamente los que no están disponibles en este momento”, señaló.

Para algunos de los afectados, la solución más lógica sería tratar de continuar los estudios más tiempo y “aguantar la tormenta”, dijo Gardiner. Sin embargo, los costes asociados significan que esa opción solo estará disponible más fácilmente a aquellos de entornos de más riqueza y podría exacerbar las desigualdades.

Nota Original:U.K. Education Leavers Head Back to 1980s as Jobs Disappear

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.