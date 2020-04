(Bloomberg) -- Los casos de coronavirus en EE.UU. superaron el millón y los fallecimientos alcanzaron los 58.000, el doble que en Italia.

Francia planea comenzar a reabrir tiendas el 11 de mayo, mientras que España se prepara para una “nueva normalidad” a medida que el país más afectado de Europa levanta las restricciones en las próximas ocho semanas. Alemania informó que el número de casos nuevos aumentó por primera vez en tres días.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que requiere que las plantas de procesamiento de carne sigan abiertas, en una medida criticada por los sindicatos. La gobernadora de Tokio solicitó una ampliación del estado de emergencia más allá del 6 de mayo, y dijo a los periodistas que la situación sigue siendo grave en la capital de la nación, informó Kyodo News.

Avances importantes:

Seguimiento de virus: casos mundiales superan los 3,1 millones; las muertes se elevan a 217.000

Escasez de pruebas socava impulso para reiniciar la economía de EE.UU.

China está tratando de evitar una segunda ola de infecciones

Virus pone aprueba estado de la unión en ambos lados del Atlántico

Ventas de alcohol en la India enfrenta a estados del país contra Modi por miles de millones en ingresos

Principales hospitales de Ciudad de México alcanzan plena capacidad, rechazan pacientes con virus

Nuevos casos de Alemania aumentan por primera vez en tres días (1:44 pm HK)

Alemania informó que el número de casos nuevos aumentó por primera vez en tres días mientras el Gobierno considera si se deben relajar algunas restricciones.

Hubo 1.154 infecciones adicionales en las 24 horas hasta el miércoles por la mañana, con un total de 159.912, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Las muertes aumentaron en 188 a 6.314. La tasa de mortalidad subió a 3,95%, desde 3,86% el día anterior.

Trump dice que cifra de 1 millón de casos en EE.UU. es resultado de más pruebas (12:44 pm HK)

El presidente Trump dijo en un comentario por Twitter que “la única razón por la que EE.UU. ha informado de un millón de casos de coronavirus es porque nuestras pruebas son mucho mejores que las de cualquier otro país del mundo”.

Continuó: “¡Otros países están muy por detrás en las pruebas y, por lo tanto, muestran muchos menos casos!”

Alemania ampliará advertencia de viaje internacional: Spiegel (12:38 pm HK)

El Gobierno de Alemania ampliará una advertencia de viaje de turismo al extranjero “hasta nuevo aviso” y al menos hasta el 14 de junio, informa Spiegel, sin decir cómo obtuvo la información.

No está claro si los viajes serán posibles durante las vacaciones de verano, que comienzan a finales de junio en algunas partes del país.

Comité de Bangkok aprueba apertura parcial de empresas (11:58 am HK)

El comité de enfermedades infecciosas de la Administración Metropolitana de Bangkok aprobó la apertura de algunos negocios pronto, según Pongsakorn Kwanmuang, portavoz de la agencia metropolitana.

La fecha en que algunas empresas podrían abrir depende de un anuncio nacional del Gobierno, que se espera en unos días.

Gobernadora de Tokio pide prórroga del estado de emergencia: Kyodo (11:05 am HK)

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, pidió al Gobierno la prórroga del estado de emergencia para hacer frente a la propagación del coronavirus, y dijo a los medios que la situación sigue siendo grave en la capital del país, informó Kyodo News.

Los gobernadores de las prefecturas de Japón celebraron una videoconferencia y es probable que soliciten que la declaración de emergencia se extienda en todo el país más allá del 6 de mayo, cuando está previsto su levantamiento, informó Kyodo.

Congreso anual de China retrasado por el virus previsto para el 22 de mayo (10:52 am HK)

China celebrará su congreso político anual de más alto perfil a finales de mayo, después de que se pospusiera por primera vez en décadas mientras las autoridades trabajaban para contener el coronavirus.

El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional decidió celebrar la reunión de este año el 22 de mayo, según la agencia oficial de noticias Xinhua. Generalmente, el Gobierno anuncia su objetivo de crecimiento anual, proyecciones de gastos de defensa y otras decisiones de política clave en ese momento en la reunión, a la que acuden unos 3.000 funcionarios y que normalmente se celebra en marzo.

Samsung advierte de caída de beneficios por virus (10:24 am HK)

Samsung Electronics Co. advirtió que los beneficios podrían disminuir este trimestre después de que el coronavirus afectara la demanda de sus teléfonos inteligentes y dispositivos, reduciendo los ingresos de los crecientes pedidos de chips para servidores.

La mayor compañía de Corea del Sur informó una caída del 4% en beneficios a 4,9 billones de wones (US$4.000 millones) en los tres meses terminados en marzo. Samsung, que había informado resultados operativos mejores a los esperados a principios de este mes, dijo que la pandemia continuó afectando la demanda en una variedad de mercados.

Cifra de fallecidos en Brasil alcanza los 5.000, con curva ascendente (9:35 am HK)

En Brasil, el número total de muertes por el virus superó las 5.000 después de informar 474 muertes en 24 horas, lo que hace que la cifra relacionada con la pandemia sea la novena más alta a nivel mundial.

A diferencia de otras partes del mundo, la curva de Brasil se está empinando, anunció el ministro de Salud, Nelson Teich, durante una conferencia de prensa. Hasta el martes, el país había contado casi 72.000 casos positivos y 5.017 muertes, con una tasa de mortalidad del 7%.

Trump ordena que las plantas de carne permanezcan abiertas (8:49 am HK)

El presidente Trump firmó el martes una orden ejecutiva que obliga a los mataderos a permanecer abiertos, en un enfrentamiento entre las gigantes empresas que producen carne en el país y los sindicatos y activistas que quieren proteger a los trabajadores durante la pandemia.

Las plantas procesadoras de carne en EE.UU. han cerrado debido al coronavirus, pero Trump dijo en la orden que “tales cierres amenazan el funcionamiento continuo de la cadena nacional de suministro de carne y aves de corral, socavando la infraestructura crítica durante la emergencia nacional”.

China suma 22 casos y ninguna muerte (8:32 am HK)

China informó de 22 casos de virus adicionales a 28 de abril, de los cuales 21 son extranjeros, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud del país.

No informó muertes adicionales. De los casos confirmados, uno se clasificó anteriormente como asintomático. China tiene 993 casos de coronavirus asintomáticos en observación médica hasta el 28 de abril. La cifra total de muertes que China ha informado es de 4.633.

Reino Unido necesita herramienta clave para levantar las restricciones (7:57 am HK)

El Gobierno del Reino Unido está a unas tres semanas de introducir la herramienta que, según dice, es esencial para aliviar las restricciones por coronavirus, dijo el secretario de Salud, Matt Hancock, en una señal de que es probable que las restricciones actuales continúen en gran medida hasta al menos la segunda quincena de mayo.

El Gobierno ha dicho que ve un sistema de “prueba, seguimiento y localización” como la forma de garantizar que las infecciones por Covid-19 no despeguen nuevamente a medida que se alivian las restricciones. Ello requiere el reclutamiento de 18.000 “rastreadores de contacto” para identificar a las personas que podrían haber estado expuestas al virus, así como el lanzamiento de una aplicación de teléfono móvil que hará parte de ese trabajo automáticamente.

Romney insta a EE.UU. a ser enérgico contra la ‘propaganda’ china (7:51 am HK)

El senador republicano Mitt Romney dice que él y otros senadores están instando a la Administración Trump a iniciar un esfuerzo “muy enérgico” para combatir lo que dice que es la propaganda china que denuncia la incompetencia de EE.UU. en la gestión de la crisis del coronavirus.

