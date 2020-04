(Bloomberg) -- Jornada de decisión de la Fed; otro gran día para los resultados de empresas, y los casos de coronavirus en EE.UU. llegan a 1 millón. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Con unas tasas de interés cercanas a cero y una serie de medidas anunciadas desde la última reunión programada del comité monetario de la Fed, hay pocas expectativas de grandes decisiones por los responsables de política de la Reserva Federal a las 2:00 pm, hora de Nueva York. La publicación de la decisión estará seguida 30 minutos después de una rueda de prensa con el presidente Jerome Powell, quien podría dar cierta orientación sobre cuánto tiempo se mantendrán las tasas en los bajos niveles actuales. El mercado de bonos estará interesado en cualquier claridad sobre la tasa de compra de activos, y los inversores especulan cada vez más que el banco comenzará a intervenir en el control de la curva de rendimiento.

Resultados

El sector tecnológico recibió un impulso con los resultados de Alphabet Inc., y las acciones de la compañía subieron un 7% en operaciones previas al inicio de la jornada bursátil. También hoy, se espera que Microsoft Corp. y Facebook Inc. informen que están resistiendo las medidas de restricción bastante bien. Tesla Inc., que informará resultados tras el cierre del mercado, tratará de transmitir a los inversores que podrá recuperarse rápidamente del cierre de un mes de su única planta de ensamblaje en EE.UU. Boeing Co. y General Electric Co. anuncian resultados antes de que abra el mercado.

1 millón

El número de casos de coronavirus en EE.UU. superó 1 millón por primera vez, con más de 58.000 muertes. El presidente Donald Trump dijo que el alto número de casos se debió a una mejor estrategia de pruebas. Un creciente número de estados avanzan con planes para reiniciar la actividad económica, por lo que la agenda política está dominada por la responsabilidad corporativa en caso de que los trabajadores enfermen y por la política fiscal. En China, donde emergió el virus, el congreso parlamentario anual, que tuvo que retrasarse, se ha programado para el 22 de mayo.

Mercados mixtos

La temporada de resultados continúa ayudando a impulsar la renta variable mundial mientras que los inversores esperan la decisión de la Fed de hoy. El índice MSCI Asia-Pacífico excluyendo Japón avanzó un 0,9% y no hubo negociación en Tokio por la celebración de la Fiesta de la Semana Dorada. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,1% a las 5:50 am, con los bancos y los fabricantes de automóviles entre los sectores de mejor rendimiento después de informar resultados mejores a lo esperado. Los futuros de S&P 500 señalaban una fuerte apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,592% y el oro se mantenía sin cambios.

Números de crecimiento

Si bien ya ha habido muchas pruebas del daño que las medidas de aislamiento han causado a la economía estadounidense, a las 8:30 am de esta mañana tenemos la lectura anticipada del crecimiento del primer trimestre. La estimación media de los economistas encuestados por Bloomberg pronostica una desaceleración anualizada de 3,8%. Esa cifra palidece en insignificancia frente a los pronósticos para el segundo trimestre, donde la peor estimación es de un ritmo de contracción del 65%. Es probable que en marzo los datos de ventas de viviendas pendientes a las 10:00 am muestren una desaceleración muy significativa de la actividad.

