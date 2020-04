(Bloomberg) -- China representa una amenaza para el mundo al ocultar información sobre el origen del coronavirus, el cual permitió se propagara a otros países, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU.

El máximo diplomático del presidente Donald Trump intensificó las acusaciones entre EE.UU. y China durante una entrevista televisiva el miércoles. Jared Kushner, principal asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, también dijo el miércoles que el presidente ordenó una investigación sobre los orígenes del virus y responsabilizará a los causantes de su propagación.

“El Partido Comunista Chino ahora tiene la responsabilidad de decirle al mundo cómo esta pandemia salió de China y se propagó por todo el mundo, causando tal devastación económica global”, dijo Pompeo a Fox News el miércoles en la mañana, durante una entrevista en la que criticó repetidamente al Gobierno chino. “Estados Unidos necesita responsabilizarlos”.

Los comentarios se produjeron después de que se cuestionara el miércoles la transparencia y la precisión de los datos estadounidenses sobre las infecciones por COVID-19 en el programa de noticias de la noche en la televisión estatal de China. En días recientes, el programa de televisión estatal dijo que Pompeo “se está convirtiendo en el enemigo común de la humanidad” y que “ha superado los peores niveles del ser humano”.

China sabe que el brote del virus se originó allá y está utilizando la “desinformación comunista clásica” para desviar la atención, dijo Pompeo.

“Me animó ver que Australia y otros países se unieron a nosotros, exigiendo una investigación, porque aunque sabemos que esto comenzó en Wuhan, China, aún no sabemos dónde se originó”, dijo Pompeo.

Kushner, en una entrevista separada de Fox News el miércoles por la mañana, dijo que Trump le había pedido a su administración que investigara el origen del virus.

“Le ha pedido al equipo que estudie, con mucho cuidado, qué sucedió, cómo llegó esto aquí, y que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que las personas que causaron los problemas sean responsabilizadas”, comentó Kushner.

Nota Original:Pompeo Says China Responsible for Outbreak, Must Detail Origin

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2020 Bloomberg L.P.