"Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos significa que no hay comida, no hay seguridad y no hay futuro. Millones de negocios en el mundo apenas logran respirar", dijo Ryder. "No tienen ahorros ni acceso al crédito. Estas son las verdaderas caras del mundo del trabajo. Si no los ayudamos ahora, simplemente perecerán", agregó.