(Bloomberg) -- Futuros S&P al alza con inversionistas atentos a decisión de tasas de la Fed y más resultados corporativos. Dato de PIB del 1T de EE.UU. previsto para hoy pondría fin a récord de 10 años de expansión en el país. Acciones europeas a la deriva. Futuros crudo WTI repuntan a medida que los recortes de los principales productores buscan reducir un exceso global sin precedentes. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años cae por debajo de 0,6%. Índice Bloomberg Dollar retrocede por tercera jornada; divisas emergentes suben.

En Colombia, el peso (COFX) se apreció 0,5% cerrando en 4.039 por dólar. El país reportó 352 casos nuevos de coronavirus -el mayor incremento en un día- y 16 fallecidos, para un total de 5.949 casos y 269 muertes.

La OCDE anunció que Colombia concluyó su proceso de adhesión, convirtiéndose en el miembro número 37 del organismo internacional, y siendo el tercer país de la región después de México y Chile. Las remesas de los trabajadores en el exterior subieron 30% en marzo a USD687,7 millones. El gerente de BanRep Echavarría ha dicho que en abril sufrieron un duro desplome.

El ministro de Hacienda Carrasquilla participa en plenaria del Senado a las 3pm y el viceministro Juan Pablo Zárate estará por la mañana en la Comisión Tercera.

El gobierno ofrece COP400.000 millones de TES, mientras BanRep realiza subastas para la venta de dólares a través de contratos NDF y FX swaps. Todos los horarios en hora local.

Brasil vio el número total de muertes debido al coronavirus superar los 5.000 el martes, luego de reportar 474 muertes en las últimas 24 horas, lo que hace que su número total de víctimas sea el noveno más alto en todo el mundo Hasta ayer, el país había contado casi 72.000 casos positivos, 5.017 muertes y una tasa de mortalidad del 7% Cuando se le preguntó en conferencia de prensa sobre el aumento de muertes, el presidente Jair Bolsonaro respondió: “¿Y qué? ¿Qué quieres que haga al respecto? antes de bromear diciendo que a pesar de que su segundo nombre significa mesías en portugués, “no puedo hacer milagros”

Por su parte, varios hospitales importantes en Ciudad de México están rechazando a los pacientes de Covid-19, justo cuando la capital se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país La capital ha confirmado 4.152 casos de coronavirus, lo que representa más de una cuarta parte del total nacional. Pero ese número no logra captar el problema, porque a diferencia de otras partes del mundo, más de un tercio de los pacientes de Ciudad de México han tenido que ser hospitalizados, según datos de la Secretaría de Salud

Según una encuesta de UBS Global Wealth Management, la mayoría de los inversionistas más ricos del mundo están esperando a que la renta variable caiga aún más antes de volver a comprar, debido al temor por el impacto de la pandemia en la economía mundial De los inversionistas y dueños de negocios encuestados con al menos USD1 millón en activos invertibles o en ingresos anuales, el 61% quiere ver una caída de la renta variable de entre el 5% y el 20% antes de comprar, mientras que el 23% dice que ya es un buen momento para hacerlo Un 16% dice que este no es el momento de comprar acciones ya que estamos en un mercado bajista Las personas de alto patrimonio neto son cautelosas respecto a los activos de riesgo, y el 60% dice que es muy probable que haya una recesión mundial en los próximos 12 meses, según mostró la encuesta de abril de UBS. Aun así, siguen siendo positivos en gran medida sobre las perspectivas a largo plazo.



En Colombia: Subastas: 9:30am: Subasta TES 2027, 2034 10:45am: Operaciones forward NDF 30 días USD61,5m 12:15pm: FX swaps (62 días) USD400m 9am: Viceministro Zárate habla en Comisión Tercera del Senado 3pm: Ministro Cárdenas habla en plenaria Senado

Esta semana: Abril 30: BanRep decisión tasas; 21 analistas ven -50pbs, dos prevén -75pbs y uno ve -25pbs Desempleo urbano, nacional Exportaciones FOB

Internacional: 7:30am: EE.UU. PIB anualizado 1T A; t/t est. -4%, anterior 2,1% 9:30am: EE.UU. inventarios crudo abril 24; est. 11,9m brls, anterior 15m brls 1pm: Fed decisión tasas

Agenda Fed: 1:30pm: Powell habla en conferencia de prensa después de la decisión tasas

Esta semana: Abril 30: BCE decisión tasas

Avianca en conversaciones con gobierno Colombia sobre financiamiento, apoyo

Colombia se convirtió formalmente en miembro #37 de la OCDE

Remesas de trabajadores en marzo subieron 30,6% a/a

Cementos Argos elevada a desempeño superior en Credit Suisse

BBVA espera recortes adicionales en la tasa de intervención de BanRep, con una reducción de 125pbs en el segundo trimestre y alcanzando así una tasa real negativa Para este año, estiman que la inflación cerrará en 3,4%, ubicándose dentro del rango meta, y seguirá desacelerándose a 2,8% a fines de 2021 El traspaso de la depreciación de la tasa de cambio a la inflación, en momentos normales se estima en 5%, y puede tener efectos no despreciables sobre la inflación, economistas liderados por Juana Tellez dicen en un informe Sin embargo, cuando la depreciación de la moneda se mezcla con una caída de la actividad y el consumo, el efecto sobre a la inflación tiende ser a la baja “En 2020, esperamos se presente un fenómeno similar al mencionado, como se observó en 1999 y 2008: una moderación en la inflación producto del debilitamiento en la actividad.” Esperan una contracción del PIB de 3,1% este año con una caída del consumo privado de 4,8%



